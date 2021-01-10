جمهور نادي الزمالك المصري يكافئ تألق بنشرقي

يواصل الدولي المغربي أشرف بنشرقي تميزه داخل نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عقب حصوله على جائزة أفضل “لاعب في العام” بالقلعة البيضاء، بعد عروض كروية مبهرة بصم عليها منذ بداية الموسم المنقضي.

وأعلن الفريق المصري، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، حصول المهاجم السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي على لقب “لاعب العام”، متفوقا على كل زملائه بالمجموعة البيضاء.

وجاء اختيار البالغ من العمر 25 سنة عبر تصويت جماهير الفريق، التي عبرت عن شكرها للاعب بطريقتها الخاصة، بعدما اختارته كنجم فريقها عن الموسم المنقضي، الذي عرف حصول المجموعة على ثلاثة ألقاب؛ هي السوبر الإفريقي، وكأس مصر، ثم لقب “السوبر” المصري، الذي جاء على حساب الغريم الأزلي الأهلي، بالإضافة إلى عروضه الكبيرة في مسابقة الدوري المحلي.

وتعول جماهير الزمالك على نجم فريقها لقيادة المجموعة هذا الموسم نحو تحقيق المزيد من الألقاب، من أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، الذي غاب عن خزائن الفريق لـ19 سنة.