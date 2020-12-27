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‫تعليقات الزوار

10
  • mustafa azlag
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 15:51

    انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه جنتك يا رب العالمين

    4
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  • Ali tanger
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 15:52

    رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
    من الوزراء الأقلاء الذين إكتسبو إحترامي…

    4
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  • احمد
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 15:52

    انا لله وانا اليه راجعون ، لله ما أعطى و لله ما اخذ

    1
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  • khd
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 15:54

    الله احم ولكن لا ننسى انه ساهم في تطبيق بعض الأشياء التي ساهمت في أضعاف الطبقة الفقيرة وكان له دور في كل الزيادات التي تتحملها الطبقة المتوسطة و الفقيرة في عهد حكوة بولحية الأول.

    -10
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  • يوسف الحسن
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 15:59

    ان لله وانا لله راجعون
    اثناء صلاة الجنازة و جب السلام على اليمين فقط و ليس على اليمين و اليسار
    و الله اعلم

    3
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  • ابو سنان
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 15:59

    لهذه اللحظة أقف أمام عظمة الله خاشعا خاظعا يكون الميت من اهل الدنيا منعنا ضاحكا مسرور و فجأة بقدرة الله يصبح من اهل الآخرة. اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا. والحقنا بهم مؤمنين مسلمين. وارحم محمد الوفا وتجاوز عن سيئاته وادخله جنة برحمتك. امين.

    9
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  • مغربي
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 16:01

    تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا و الهم اسرتيه و ذويه و محبيه الصبر والسلوان و حسن العزاء و ان لله وان اليه اليه راجعون

    3
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  • Abdelhak
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 16:02

    إنا لله وإنا إليه راجعون يرحمه الله. يجب أن يمدح الإنسان حيا أما بعد موته فاتركه لخالقه والسلام عليكم.

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  • التيباري
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 16:04

    هذا الرجل مات وترك بصمة الرجل الصالح بدون نفاق سياسي اللهم ارحمه واغفر له واسكنها فسيح جناتك.

    0
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  • عن قرب
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 16:09

    و في رحلته السياسية الأخيرة و هو على رأس وزارة التربية والتعليم كشف الرجل عن المستور و لو ان ما خفي كان اعظم ، فعرى رجال الدلع المدرسي و عرى ألاعيب المتهورين فأظهر للشعب حقيقة تغول النقابات و مساهمتها في تدمير القطاع عبر ابتزازها للدولة من خلال حرب الإضرابات و دعم أساتذة العمومي للقطاع الخاص على حساب العام ، ومن خلاله تم تثبيت الأجر مقابل العمل و كذا تعميم التعاقد، في قطاع شهد عليه من خلال برنامج في قفص الاتهام ان اهله هو من يدمره و خاصة الأساتذة الذي باغت أحدا منهم يدرس بثانوية خاصة و هو مسجل في مؤسسته الاصلية العمومية برخصة مرض طويلة الأمد، و كذا الأستاذ الذي جمع له ما مجموعه 45 ساعة في موسم دراسي واحد و زيد و زيد ….رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.

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