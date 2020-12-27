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تعليقات الزوار10
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السفير والوزير الأسبق محمد الوفا في ذمة الله
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه جنتك يا رب العالمين
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
من الوزراء الأقلاء الذين إكتسبو إحترامي…
انا لله وانا اليه راجعون ، لله ما أعطى و لله ما اخذ
الله احم ولكن لا ننسى انه ساهم في تطبيق بعض الأشياء التي ساهمت في أضعاف الطبقة الفقيرة وكان له دور في كل الزيادات التي تتحملها الطبقة المتوسطة و الفقيرة في عهد حكوة بولحية الأول.
ان لله وانا لله راجعون
اثناء صلاة الجنازة و جب السلام على اليمين فقط و ليس على اليمين و اليسار
و الله اعلم
لهذه اللحظة أقف أمام عظمة الله خاشعا خاظعا يكون الميت من اهل الدنيا منعنا ضاحكا مسرور و فجأة بقدرة الله يصبح من اهل الآخرة. اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا. والحقنا بهم مؤمنين مسلمين. وارحم محمد الوفا وتجاوز عن سيئاته وادخله جنة برحمتك. امين.
تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا و الهم اسرتيه و ذويه و محبيه الصبر والسلوان و حسن العزاء و ان لله وان اليه اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون يرحمه الله. يجب أن يمدح الإنسان حيا أما بعد موته فاتركه لخالقه والسلام عليكم.
هذا الرجل مات وترك بصمة الرجل الصالح بدون نفاق سياسي اللهم ارحمه واغفر له واسكنها فسيح جناتك.
و في رحلته السياسية الأخيرة و هو على رأس وزارة التربية والتعليم كشف الرجل عن المستور و لو ان ما خفي كان اعظم ، فعرى رجال الدلع المدرسي و عرى ألاعيب المتهورين فأظهر للشعب حقيقة تغول النقابات و مساهمتها في تدمير القطاع عبر ابتزازها للدولة من خلال حرب الإضرابات و دعم أساتذة العمومي للقطاع الخاص على حساب العام ، ومن خلاله تم تثبيت الأجر مقابل العمل و كذا تعميم التعاقد، في قطاع شهد عليه من خلال برنامج في قفص الاتهام ان اهله هو من يدمره و خاصة الأساتذة الذي باغت أحدا منهم يدرس بثانوية خاصة و هو مسجل في مؤسسته الاصلية العمومية برخصة مرض طويلة الأمد، و كذا الأستاذ الذي جمع له ما مجموعه 45 ساعة في موسم دراسي واحد و زيد و زيد ….رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.