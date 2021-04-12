جنازة لاعب كرة

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تعليقات الزوار12
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النيابة العامة: طلبات تزويج القاصر تغرق المحاكم
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه وارزق اهله واصدقائه الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون،
الله يصبر والديه قاصحة بزاف ولكن.قال الله عز وجل {{إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون}}
إنا لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واجعل متواه الجنة واغفر له وتجاوز عنه آمين يقول الحق سبحانه عن الموت التي تنتظرنا :(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وسكنه فسيح جناتك والهم اهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم اغفر له و ارحمه يارب العالمين
أين لقطع و الزاكي والحداوي والداودي ونيبت وبصير وووو أم هناك جنازة لالفقراء وأخرى لالاغنياء على أي الهم اغفر له وارحمه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه الله ويصبر اهله
الله يرحمو ويوسع عليه ويرزق ذويه الصبر والسلوان في هذه الايام المباركة …انا لله وانا اليه راجعون.
الله يرحمه و يحسن اليه ،أنا لا أعرفه ولكن تاثرت كأنه واحد من أصحابي
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
Paix à son âme et puisse allah l’accueillir parmi les juste au paradis. juste une remarque chers amis je ne doute pas de vos attentions louables pour accompagner votre ami jusqu’à sa tombe pour lui rendre hommage. un peu de discipline s’il vous plaît. Le temps du corona est toujours la et protégez vous, vos amis, votre famille portez vos masques correctement s’il vous plaît sinon c’est un de vos proches qu’on enterrera dans 15 jours.