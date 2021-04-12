جنازة لاعب كرة

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‫تعليقات الزوار

12
  • التيباري
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:36

    اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه وارزق اهله واصدقائه الصبر والسلوان

    2
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  • أنور
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:38

    انا لله وانا اليه راجعون،
    الله يصبر والديه قاصحة بزاف ولكن.قال الله عز وجل {{إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون}}

    1
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  • موز
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:39

    إنا لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واجعل متواه الجنة واغفر له وتجاوز عنه آمين يقول الحق سبحانه عن الموت التي تنتظرنا :(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)

    2
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  • محمد
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:43

    انا لله وانا اليه راجعون
    اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه.
    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    3
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  • rachid
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:47

    إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وسكنه فسيح جناتك والهم اهله الصبر والسلوان

    2
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  • عبد الحكيم
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:51

    إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم اغفر له و ارحمه يارب العالمين

    0
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  • mohamed
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:53

    أين لقطع و الزاكي والحداوي والداودي ونيبت وبصير وووو أم هناك جنازة لالفقراء وأخرى لالاغنياء على أي الهم اغفر له وارحمه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

    -1
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  • عبد السلام
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:01

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه الله ويصبر اهله

    1
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  • fariss rabia
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:13

    الله يرحمو ويوسع عليه ويرزق ذويه الصبر والسلوان في هذه الايام المباركة …انا لله وانا اليه راجعون.

    1
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  • Reda
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:17

    الله يرحمه و يحسن اليه ،أنا لا أعرفه ولكن تاثرت كأنه واحد من أصحابي

    1
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  • miloud Madrid
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:19

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين

    2
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  • reanime
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:39

    Paix à son âme et puisse allah l’accueillir parmi les juste au paradis. juste une remarque chers amis je ne doute pas de vos attentions louables pour accompagner votre ami jusqu’à sa tombe pour lui rendre hommage. un peu de discipline s’il vous plaît. Le temps du corona est toujours la et protégez vous, vos amis, votre famille portez vos masques correctement s’il vous plaît sinon c’est un de vos proches qu’on enterrera dans 15 jours.

    0
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