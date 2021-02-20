جنوب إفريقيا ترفض ملاعب محايدة بـ"لقاءات كاف"

رفض الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ومسؤولو أندية كايزر تشيفز وماميلودي صن داونز وأورلاندو بيراتس، مقترح الكونفدرالية الإفريقية (كاف) خوض مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بملاعب محايدة.

وقال اتحاد الكرة في جنوب إفريقيا، من خلال بلاغ رسمي له، إنه بعث برسالة إلى “الكاف” حول قيود السفر المفروضة على مواطني جنوب إفريقيا في أجزاء معينة من القارة، وتحفّظ بعض الأندية والمنتخبات الوطنية فيما يتعلق بالسفر إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف الاتحاد الجنوب إفريقي: “منذ استئناف كرة القدم وعودة كل الأنشطة المحلية والدولية، لم نشهد مطلقًا زيادة في عدد الإصابات بكورونا بفضل البروتوكولات الصحية الصارمة المعمول بها، التي تتماشى مع بروتوكولات الكاف الصحية، ولن تستخدم أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية (ملاعب محايدة)، لأنه لا توجد أسباب صحية قوية للقيام بذلك”.

وتابع: “نطلب من الكاف تزويدنا بنتائج أي بحث يتم إجراؤه بشأن حالة الوباء في جنوب إفريقيا، ونطلب منه أيضاً تزويدنا بأي خرق للبروتوكولات الصحية الخاصة، مع احتلال المغرب للمرتبة الثانية في القارة بعد جنوب إفريقيا من حيث أرقام المصابين بالجائحة”.

كما طالب بـ”تطبيق اللوائح على الأندية والمنتخبات التي ترفض السفر إلى جنوب إفريقيا، أو تمتنع عن استقبال أنديتها ومنتخباتها الوطنية، لأنه يجب أن يخسروا المباريات-المعنية بالتأجيل-بالقلم وفق ما تنص عليه قوانين الكونفدرالية الإفريقية”، حسب البلاغ ذاته.

واختتم الاتحاد الجنوب إفريقي بلاغه مؤكداً أن منتخب بلاده لأقل من 17 سنة سيسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، بالإضافة إلى تأكيد سفر وفده المشارك في انتخابات الـ”كاف” بالرباط يوم الـ12 من مارس المقبل.

وكانت لجنة الأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية قد قررت إعادة برمجة مباراة الوداد وكايزر شيفس بين 16 و20 فبراير الجاري ببلد محايد من اختيار جامعة كرة القدم المغربية في أجل لا يتعدى 24 ساعة، بسبب عدم سماح السلطات المغربية للفريق الجنوب إفريقي بدخول المغرب بفعل انتشار السلالة الجديدة لكورونا بدولة جنوب إفريقيا، قبل أن يُقرر الاتحاد المصري احتضان المباراة ويتراجع بعد ذلك عن قراره بسبب “عدم ملاءمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة”.

جدير بالذكر أن مباراة ماميلودي صن داونز أمام شباب بلوزداد الجزائري قد تم تأجيلها أيضا بسبب رفض السلطات الجزائرية الترخيص لبعثة الفريق الجنوب إفريقي بالدخول إلى أراضيها، في انتظار صدور قرار من الـ”كاف” حول تأجيل المواجهة من عدمه.