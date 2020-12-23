جهة البيضاء تستأثر بثلث وفيات "كورونا" بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2566 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 2970 مصابا؛ فيما سُجلت 111 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 91.2 بالمائة، ورُصدت 56 حالة وفاة.

واستأثرت جهة الدار البيضاء-سطات بثلث وفيات “كورونا” بعدما حصدت أرواح 30 شخصا، تليها جهة مراكش آسفي التي سجلت 7 وفيات، ثم جهة الشرق التي شهدت 5 وفيات؛ فجهة الرباط سلا القنيطرة التي أحصت 4 حالات وفاة، وكذلك جهة طنجة تطوان الحسيمة التي عرفت 4 حالات وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1037 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 751 حالة بالدار البيضاء، و25 بالنواصر و61 ببرشيد، و21 بسطات، و70 بالمحمدية، و47 بالجديدة و19 ببن سليمان و34 بمديونة و9 بسيدي بنور.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 392 حالة، منها 143 بالصخيرات تمارة، و165 بسلا و33 بالقنيطرة و28 بالرباط، و6 بالخميسات و9 بسيدي سليمان و8 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 300 حالة، منها 157 بطنجة أصيلة، و62 بتطوان، و12 بالحسيمة، و3 بشفشاون، و22 بالعرائش، و40 بالمضيق الفنيدق، و4 بوزان.

وسجلت جهة مراكش أسفي 219 حالة، منها 124 بمراكش، و31 بالصويرة، و11 بقلعة السراغنة، و18 بشيشاوة، و3 باليوسفية، و13 بالحوز و16 بآسفي و3 بالرحامنة.

جهة سوس ماسة أحصت 190 حالة، منها 58 بأكادير إداوتنان، و64 بإنزكان أيت ملول، و22 بتارودانت، و30 بتزنيت، و16 باشتوكة أيت باها.

كما عرفت جهة الشرق 124 حالة، منها 64 حالة بوجدة أنجاد، و18 ببركان، و27 بالناظور و3 بتاوريرت، و4 بجرادة، و1 بجرسيف و7 بالدريوش.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 73 حالة، منها 29 بفاس و12 بتازة و12 بمكناس و5 بمولاي يعقوب، و6 بصفرو و3 بتاونات و1 ببولمان و5 بإفران.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 70 حالة، منها 20 بميدلت و19 بالرشيدية، و13 بتنغير و9 بورزازات و9 بزاكورة.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 68 حالة، منها 17 ببني ملال و28 بالفقيه بن صالح، و8 بخريبكة و4 بخنيفرة و11 بأزيلال.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 48 حالة، منها 47 بالعيون، وحالة واحدة بطرفاية. وسجلت جهة كلميم واد نون 42 حالة، منها 26 بكلميم، و12 بطانطان، و4 بسيدي افني؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 3 حالات جميعها بوادي الذهب.