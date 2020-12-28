جهة الرباط تتصدر حالات "فيروس كورونا" الجديدة خلال يوم واحد

قفزتْ جهة الرباط سلا القنيطرة إلى قائمة الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بعدما حصدت 315 حالة، توزعت بين 126 إصابة بالقنيطرة، و60 بسلا، و40 بالرباط، و39 بكل من الصخيرات، و22 في الخميسات، و15 بسيدي سليمان، و13 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات، خلال الفترة ذاتها، 178 حالة إصابة بـ”كوفيد 19″؛ منها 156 حالة بالدار البيضاء، و5 بالنواصر، و3 ببرشيد، وحالة واحدة بكل من سطات ومديونة، و4 بالمحمدية، و8 بالجديدة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 139 حالة؛ منها 53 بطنجة أصيلة، و15 بتطوان، و42 بالحسيمة، و4 بشفشاون، و20 بالمضيق الفنيدق، و5 بوزان.

جهة سوس ماسة أحصت 83 حالة؛ منها 59 بأكادير إداوتنان، و19 بإنزكان أيت ملول، و3 بتارودانت، وحالتان بتزنيت.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 71 حالة؛ منها 33 بفاس، و6 بتازة، و11 بمكناس، و3 بمولاي يعقوب، و18 بصفرو.

كما عرفت جهة الشرق 55 حالة؛ منها 34 حالة بوجدة أنجاد، و5 ببركان، و7 بالناظور، و3 بالدريوش، وحالتان بكل من جرادة وجرسيف، وحالة واحدة بكل من فجيج وتاوريرت.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 47 حالة؛ منها 27 بالعيون، و13 ببوجدور، و5 بطرفاية، وحالتان بالسمارة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 34 حالة؛ منها 24 بمراكش، و4 بالصويرة، و3 باليوسفية، وحالتان بالرحامنة، وحالة واحدة بآسفي.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 18 حالة؛ منها 14 بخنيفرة، وحالتان بالفقيه بن صالح، وحالة واحدة بكل من بني ملال وأزيلال.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد سجلت 6 حالات، جميعها بوادي الذهب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 3 حالات؛ منها 1 بالرشيدية، وحالتان بتنغير.

وسجلت جهة كلميم واد نون حالة واحدة، بمدينة طانطان.