جهة الشرق تستقبل لقاح فيروس كورونا المستجد

استقبلت جهة الشرق الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تحسبا لانطلاق عملية واسعة للتلقيح بكافة التراب الوطني.

وأكد الدكتور عبد المالك كوالا، المدير الجهوي للصحة بالشرق، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن جهة الشرق “استقبلت الدفعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19”.

وأضاف المسؤول نفسه أن “هذه الدفعة وصلت من الدار البيضاء، وسيتم استعمالها في إطار عملية التلقيح الوطنية حسب معايير الأسبقية للفئات المستهدفة التي وضعتها وزارة الصحة”.

جواد رحيمي، رئيس وحدة التموين والصيدلة بالمديرية الجهوية للصحة، أكد أنه تم تخزين الجرعات المسلمة في غرف مبردة ومكيفة، لضبط درجة الحرارة بين 2 و8 درجات مائوية، والتي تعتبر مناسبة لاستقرار لقاح أسترازينيكا”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المغرب توصل، يوم الجمعة الماضي، بأولى دفعات اللقاح البريطاني “أسترازينيكا ” الهندي الصنع من جمهورية الهند، على أن يتوصل المغرب بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم “يوم غد الأربعاء من جمهورية الصين الشعبية.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية؛ اقتنت المملكة المغربية كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة؛ أي ما يعادل 66 مليون جرعة من اللقاح ضد الجائحة.