"جهة العيون" تتسلم جرعات اللقاح ضد "كورونا"

حطت مساء الأربعاء بمطار الحسن الأول بالعيون، طائرة عسكرية قادمة من الدار البيضاء وعلى متنها الدفعة الأولى من اللقاحين البريطاني “أسترازينيكا” والصيني “سينوفارم”.

مصادر مسؤولة أكدت لجريدة هسبريس أن جهة العيون الساقية الحمراء استقبلت 10 آلاف جرعة من اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” المصنع في الهند و1962 جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني.

وأضافت المصادر أن السلطات المحلية قامت بتوزيع الجرعات على المراكز الصحية بكل من العيون والسمارة وبوجدور وطرفاية بمطار الحسن الأول، حتى تتمكن المصالح الطبية من البدء في عملية التطعيم غدا الجمعة وفق البرنامج الذي حددته السلطات الولائية سالفا.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الجرعات المسلمة مساء أمس تم تخزينها في مخازن الأدوية التابعة للمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي في درجات حرارة مناسبة.