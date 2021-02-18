جهة العيون تحقق معظم أهداف عملية التلقيح

أفاد مدير السكان بوزارة الصحة، عبد الحكيم يحيان، بأن جهة العيون الساقية-الحمراء بلغت نسبة 97 بالمئة من الأهداف المسطرة في ما يخص عملية التلقيح، مؤكدا أنه بعد مرور أسبوعين من انطلاق حملة التلقيح، “تم تطعيم زهاء مليوني مواطن”، معتبرا هذه الانطلاقة “ممتازة وناجحة”.

وأوضح المتحدث، في تصريح صحافي، أن الأطر الصحية والتمريضية تسهر على تخزين لقاح سينوفارم الصيني في أماكن التبريد المخصصة قصد توزيعه على مراكز التلقيح بالجهة، معتبرا زيارته إلى الجهة مناسبة للوقوف عن كثب على ظروف استقبال المواطنين “جد المواتية”، التي يبدون إزاءها ارتياحهم لتنظيم عملية التلقيح برمتها.

وقال إن هذه العملية “الناجحة والممتازة” ستمتد كلما تم التوصل بشحنات جديدة، لتنفتح على شرائح سنية أخرى، أي 17 سنة فما فوق، مذكرا بأن توصل المغرب بمزيد من شحنات اللقاحات المتوفرة حاليا، “من شأنه المساهمة في إنجاح مخطط الاستراتيجية الوطنية للتلقيح التي همت في مرحلتها الأولى العاملين في الصفوف الأولى، وكذا الأشخاص المسنين البالغين من العمر 75 سنة وما فوق”.

وبخصوص أي مضاعفات مفترضة، أوضح المتحدث أنها تشكل موضوع تتبع يومي من القطاع الوصي، لا سيما المركز الوطني لليقظة الدوائية ومحاربة التسمم، مشيرا إلى أن هذه المضاعفات “ليست بتلك الخطورة التي يتم تسويقها، مما يتوجب معه طمأنة الرأي العام، وتتفاعل معه وزارة الصحة في حينه تكذيبا ونفيا”.

يذكر أنه جرى، حسب المديرية الجهوية للصحة العيون-الساقية الحمراء، اعتماد 16 نقطة للتلقيح تمت برمجتها لتنظيم هذه الحملة في العيون، بينها 10 نقط في الوسط الحضري و6 في الوسط القروي، بالإضافة إلى 5 نقط في السمارة، و5 في بوجدور، و7 نقاط طرفاية.