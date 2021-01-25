جهة طنجة تتصدر إصابات "كورونا" خلال يوم .. ومعدل التعافي يرتفع

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 337 شخصا بفيروس “كورونا” المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، وبلغت حصيلة المتعافين 1031 شخصا، ورصدت 36 حالة خطيرة أو حرجة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن مؤشر الإصابة التراكمي انخفض إلى 0.9 بالمائة في 24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 95 بالمائة، ووصلت نسبة الفتك إلى 1.8 بالمائة، وانخفض معدل ملئ أسرة الإنعاش إلى 24.3 بالمائة.

واحتلت جهة طنجة تطوان الحسيمة صدارة الجهات من حيث عدد الإصابات بكورونا في اليوم المنصرم، بعدما سجلت 69 حالة، توزعت بين 22 بطنجة-أصيلة، و20 حالة بالحسيمة، و9 حالات بتطوان، و9 بوزان، و4 حالات بالعرائش، و3 حالات بشفشاون، وحالتين بالمضيق الفنيدق.

وسجلت جهة الدار البيضاء-سطات 56 حالة، منها 47 حالة بالدار البيضاء، و4 حالات بالنواصر، وحالتان ببرشيد، وحالة واحدة بكل من الجديدة ومديونة وسطات.

فيما رصدت جهة الرباط-سلا-القنيطرة 52 حالة، توزعت بين 21 حالة بسلا، و17 حالة بالقنيطرة، و10 حالات بالرباط، و4 حالات بالصخيرات-تمارة.

وبجهة سوس-ماسة سجلت 52 حالة أيضا، توزعت بين 30 حالة بأكادير إداوتنان، و14 حالة بإنزكان آيت ملول، و7 حالات بتزنيت، وحالة واحدة بطاطا.

وعرفت جهة الشرق 52 حالة بدورها، توزعت بين 19 حالة ببركان، و17 حالة بالناظور، و7 حالات بوجدة-أنجاد، و7 حالات بالدرويش، وحالتين بتاوريرت.

أما جهة درعة-تافيلالت فقد حصدت 13 حالة، توزعت بين 7 حالات بميدلت، و3 حالات بزاكورة، وحالتين بالرشيدية، وحالة واحدة بورزازات.

جهة فاس مكناس سجلت 12 حالة، منها 5 حالات بفاس، و5 بمكناس، وحالتان بصفرو. فيما كان نصيب جهة مراكش آسفي 9 حالات: 7 حالات بمراكش، وحالتان بآسفي.

وبجهة الداخلة وادي الذهب، أحصت وزارة الصحة 8 حالات، جميعها بوادي الذهب. كما سجلت 7 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، توزعت بين 6 حالات ببوجدور، وحالة واحدة بالعيون.

وأعلنت الوزارة عن 5 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، 3 منها سجلت بخريبكة وحالة واحدة بكل من بني ملال والفقيه بنصالح، فيما سجلت جهة كلميم واد نون حالتين، رصدتا بطانطان.