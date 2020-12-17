جهة طنجة تعود إلى "وصافة" قائمة "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2776 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3163 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 32944، منها 132 حالة خطيرة أو حرجة.

وحسَب نشرة “كوفيد-19” اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 7,6 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 90,3 في المائة، ورُصدت 55 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 1120 حالة إصابة بـ”كوفيد 19″؛ منها 877 حالة بالدار البيضاء، و50 بالنواصر، و45 ببرشيد، و14 بسطات، و78 بالمحمدية، و19 بالجديدة، و6 ببن سليمان، و31 بمديونة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 419 حالة؛ منها 197 بطنجة أصيلة، و76 بتطوان، و51 بالحسيمة، و22 بشفشاون، و34 بالعرائش، و19 بالمضيق الفنيدق، و16 بوزان، و4 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 368 حالة؛ منها 100 بالصخيرات تمارة، و132 بسلا، و56 بالقنيطرة، و50 بالرباط، و23 بالخميسات، و4 بسيدي سليمان، و3 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة مراكش أسفي 284 حالة؛ منها 162 بمراكش، و34 بالصويرة، و14 بقلعة السراغنة، و8 بشيشاوة، و22 باليوسفية، و6 بالحوز، و20 بآسفي، و18 بالرحامنة.

جهة سوس ماسة أحصت 161 حالة؛ منها 54 بأكادير إداوتنان، و63 بإنزكان أيت ملول، و5 بتارودانت، و23 بتزنيت، و16 باشتوكة أيت باها.

كما عرفت جهة الشرق 93 حالة؛ منها 51 حالة بوجدة أنجاد، و10 ببركان، و24 بالناظور، و2 بكل من جرادة والدويوش، و4 بجرسيف.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 83 حالة؛ منها 34 بفاس، و25 بتازة، و10 بمكناس، و1 بمولاي يعقوب، و4 بصفرو، و4 بتاونات، و2 بإفران، و3 بالحاجب.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 79 حالة، كلها بالعيون.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 57 حالة؛ منها 19 ببني ملال، و12 بالفقيه بن صالح، و17 بخريبكة، و4 بخنيفرة، و5 بأزيلال.

وسجلت جهة كلميم واد نون 56 حالة؛ منها 15 بكلميم، و33 بطانطان، و7 بسيدي إفني، و1 بآسا الزاك.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 50 حالة؛ منها 6 بميدلت، و26 بالرشيدية، و8 بتنغير، و9 بورزازات، و1 بزاكورة.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 6 حالات، جميعها بوادي الذهب.