جهتا البيضاء وطنجة تستأثران بنصف الحالات الجديدة لكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 801 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 80 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.2 بالمائة، وتم تسجيل 17 حالة وفاة.

وكان نصيب جهة الدار البيضاء سطات من الإصابات الـ801 المسجلة على المستوى الوطني، 274 حالة، منها 221 حالة بالدار البيضاء، و24 بالجديدة، و14 بالنواصر، و13 بالمحمدية، وحالة واحدة بكل من سطات ومديونة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 146 حالة، منها 62 بطنجة أصيلة، و26 بتطوان، و22 بالحسيمة، و19 بالمضيق الفنيدق، و15 بالعرائش، وحالة واحدة بكل من شفشاون ووزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 132 حالة، منها 57 بسلا، و31 بالقنيطرة، و22 بالصخيرات تمارة، و15 بسيدي قاسم، و5 حالات بالرباط وبالخميسات، وحالتان بسيدي سليمان.

وسجلت جهة مراكش أسفي 62 حالة، منها 43 بمراكش، و10 حالات بآسفي، و5 حالات بقلعة السراغنة، وحالتان بالصويرة، وحالة بكل من شيشاوة والرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 54 حالة، منها 19 حالة بوجدة أنجاد، و16 ببركان، و11 بالناظور، و6 حالات بالدريوش، وحالتان بتاوريرت.

جهة سوس ماسة أحصت 41 حالة، منها 19 بأكادير إداوتنان، و12 بتزنيت، و8 حالات بإنزكان أيت ملول، وحالتان بتارودانت.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 27 حالة، منها 17 بفاس و10 حالات بمكناس، فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 20 حالة، جميعها بوادي الذهب.

وسجلت جهة كلميم واد نون 17 حالة، توزعت بين 9 حالات بطانطان، و5 بسيدي افني، وحالتين بكلميم، وحالة واحدة بآسا الزاك.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 13 حالة: 9 حالات بالرشيدية و4 بميدلت، بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 8 حالات: 6 حالات ببني ملال وحالتان بخنيفرة.

وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 7 حالات، أربع حالات منها بمدينة العيون، وثلاث حالات بمدينة طرفاية.