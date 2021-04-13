جهود تروم التحاق "مسوفا" بلقاء مولودية وجدة

اضطر سايمون مسوفا، اللاعب التنزاني في صفوف نادي الوداد الرياضي، إلى الغياب عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام بترو أتلتيكو الأنغولي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات برابطة أبطال إفريقيا، بسبب تبعات إصابة كان تعرض لها خلال مواجهة فريقه وسريع وادي زم، لحساب الجولة الـ11 من منافسات الدوري المغربي، التي جرت الأسبوع الماضي.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن هناك جهودا كبيرة من الطاقم الطبي لتأهيل اللاعب مسوفا، للمشاركة في مباراة الخميس المقبل، أمام مولودية وجدة برسم الجولة الـ12 من الدوري المغربي، إلى جانب كل من أيوب الكعبي وبديع أووك، اللذين غابا بدورهما عن المباراة الأخيرة.

ولم تحسم المصادر ذاتها في إمكانية تأهيل الثلاثي المذكور للعودة إلى أجواء المنافسة ابتداء من المباراة المقبلة، مشيرة في الآن ذاته إلى أن الاعتماد على لاعبين اثنين من الأسماء الثلاثة أمر وارد جدا.

من جهة أخرى، يستفيد لاعبو الوداد الرياضي، اليوم، من راحة منحها إياهم فوزي البنزرتي عقب مباراة السبت في دوري الأبطال، علما أن المجموعة خاضت حصة تدريبية خفيفة، أمس الأحد، لإزالة العياء.