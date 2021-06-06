"جواز كورونا" يزيد إقبال المغاربة على الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجائحة

تمضي أسهم عملية التلقيح نحو مزيد من الارتفاع لدى المغاربة، فبعد الإجراءات الحكومية التي يسمح بها الجواز الجديد، صار اللقاح متراوحا بين الضرورة والرغبة، فكل فرد يريد حياة طبيعية أو له أغراض قاهرة ملزم بأخذ جرعته مستقبلا.
ومثلما كان منتظرا تمنح للملقحين فرصة العودة إلى الحياة الطبيعية تماما دون الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الحكومة، لكن السياق العام للوضع الوبائي بالمملكة مازال مقيدا للحرية بفرض الإغلاق ليلا، وانعدام فرص الخروج للاستجمام.
وهذا الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج.
وجعلت خطوة الجواز من التلقيح عملية ضرورية من أجل التنقل، لكن عملية التحديد السني تركت فئات عمرية عديدة، منها الشباب، حبيسة قاعة انتظار ستستمر إلى غاية الانتهاء من المواطنين الأكثر تقدما في السن، وفق التعليمات الصحية.
مصطفى كرين، طبيب رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، اعتبر أن الدولة لو أرادت الإكراه فهي تتوفر على جميع وسائله، معتبرا أن الجواز محفز على الإقبال على التلقيح، ويخلق نوعا من الراحة النفسية، وذلك بإبرازه النتائج.
وأضاف كرين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن التلقيح حل ينجز المطلوب منه، مسجلا أن الخطوة إيجابية وستشجع الناس على الإقبال، وزاد بخصوص استفادة فئات عمرية جديدة من التلقيح: “ذلك رهين بمدى وصول لقاحات أخرى”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أهمية وصول إمدادات أخرى، متأسفا لضعف مجهودات تحفيز الناس على التلقيح، خصوصا من طرف الأحزاب التي ركزت على الانتخابات، وطالب بضرورة مضاعفة المجهودات من أجل وصول الفكرة إلى جميع الناس.
وأكمل كرين قائلا: “هناك نقطة أخرى تحبط المغاربة في علاقتهم باللقاح، وهي عدم اعتماد لقاح سينوفارم بشكل رسمي، وهو المنتشر بكثرة في المغرب”، مشددا على أهمية العملية وضرورة مواصلة تشجيع الناس على التلقيح.
و المغاربة أقل من 40 سنة مامحلهم من الإعراب ومثلا بداو التلقيح فوقاش تخرجلهم الورقة خاصهم يستناو شهر المرجوا الخروج بتوضيح
بل يجبر المغاربة على اخذ اللقاح . حسبي الله ونعم الوكيل عودة الاستبداد والعبودية . هذا نتاج سياسة تبعية فاشلة .
اجبارية التلقيح بطريقة فنية ! الله احد الباس و يساعد على الانفلات مما تبقى في جعبة المخططين العالميين لمصير البشرية
ماذا عن اللذين تلقوا التلقيح بجرعتين واصابتهم كورونا مرة اخرى والله هاذا عجيب غريب مادام العالم يتخبط في الظلام بالنهار لا باالليل ابدا لاتذهب كورونا مادام شرع الله غاءبا في العالم اجمع لايوجد حكم الله العالم في ظلام دامس
مشيتو فيها. اللقاح لا ينتج في 3اشهر،بل في سنتين او اكثر.
أنا عندي خوف أو فوبيا اللقاح و خاصة هذا الجديد ماذا أفعل
مع اقتراب عيد الأضحى ومع العطلة الصيفية. استغلت الدولة حماس الشعب في السفر فسنت لهم ذاك الجواز. لكنها نسيت ان تشترط كذلك التصويت في الانتخابات للملقحين فقط..
هل جواز كورونا يسمح دخول البحر دون وضع الكمامة على الوجه؟
اذا و كانهم يجبرون المغاربة على التلقيح . سياسة حتى اسرائيل لا تنتهجها.بعد الولايات في امريكا تتجه يلالغائه و انهاء حملة التلقيح . اسرائيل قدوتكم الغت الجواز و انتوما يالاه طفات عليكم الضوء
السلام عليكم. السؤال المطروح. ولي ميتفهمش لينا حنا ناس الحجالية. من حنا ملقحين علاش يفردو علينا التحليل pcr وميفوتش 72 ساعه
كيباني بلي ناس لي عيشا في المغريب كدير الفرق. متنساوش را حنا مواطينين مغاربة. وراه قريبا الانتخابات. وغادان نصونو فحالنا فحالكم.
والله إنكم تذهبون بهذه البلاد إلى التهلكة تقييد التنقل و الحماية الإجتماعية الإسم الجميل الذي يعني إلغاء كامل لصندوق المقاصة و بالتالي رفع الدعم عن جميع المواد الأساسية ثم بعد ذالك ارتفاع الأسعار بشكل كارثي … انتظروا الثورة بعد سنوات قليلة .
علا باش عرفتو كاين تزايد بسب اعلان علة هاذ الجواز؟ ياك عاد تعلن عليه وزيادة السبت ولحد ماكاين تلقيح. باز
سؤال بريئ ؟؟؟ ماهذا الاصرار على تلقيح الناس ألستم أنتم من قلتم أنه إختياري ؟؟؟
ولماذا لم نرى أي صورة لوزير أو سياسي يأخذ اللقاح ؟؟؟ولماذا تريدون أن تفرضوه بطرق غير مباشرة ؟؟؟ افهم اتسطى ؟؟؟
ظهرت سلالات جديدة من كورونا في الهند لاااااااا ينفع معها تلقيح،
ماذا عن الذين لديهم حساسية ادوية، او لا يريدون ببساطة التلقيح هل سيجبرون؟!!!!!!!!!!!!!
باي حق يجبرون على التلقيح؟
البارح خرج القرار باليل و اليوم الاحد كاين الاقبال …. العجااااااااب
لم ارى اي دولة في العالم فرضت جواز كورونا باستثناء المغرب. لن و سوف لن اخذ لقاح كورونا ولو سدو كل الحدود. هاذ المغرب بلاش ما نمشي عندو، كايز وجهات سياحية امنة و رخيصة. التلقيح له مضاعفات جد خطيرة من بينها التجلط الدموي الخ……
لبارح السبت الحكومة علنات على هاد الجواز ،اليوم الحد ماكاين تلقيح فكيفاش زاد الإقبال على التلقيح؟
بصراحة اقبال موجود للناس و لكن التلقيح يمشي بوتيرة بطيئة خديت موعدين في يومي السبت 29 ماي و السبت الذي يليه في مركز التلقيح مسرح 2 في المحمدية و في المرتين لم نتمكن من التلقيح لغياب أطر التلقيح و اللقاح ..و أخبرنا في المرتين شخص من السلطة المحلية بتأجيل التلقيح لوقت لاحق لسبب مجهول ؟؟ هل هو إضراب هل هناك نقص في إمدادات ؟؟ مهم نتمنى ما تعملوا نقل اللتجربة الفرنسية لي عطاو اللقاحات للصيادلة و أطباء الخواص و حتى البياطرة و أطر الهلال الأحمر لتلقيح المواطنين عوض تضييع وقت المواطنين و شكرا..
سينوفارم ما له وما عليه
بين الحق والواجب ضاعت حقوق المغاربة
صحتنا امانة بين ايديكم يا اطباء اخر زمان
اللقاح ليس مفروضا لاكن ستكون هناك مضايقات ,!!!!!!!
السؤال المطروح هل المسؤولين الكبار وزراء و ولاة و غيرهم اخدو اللقاح برمتهم ادا كان الجواب نعم لمادا لم يتم تصويرهم و عرضهم عبر الصحافة الوطنية اثناء تلقيهم للجرعتين ليكونو حافز لاقبال بعض العازفين عن اللقاح
مزيان, والاجانب اللي معاهم جوازات صحية من بلادهم كيف وضعهم ؟
ما قيمة التلقيح بسينوفارم، إذا كان الإتحاد الأوروبي يمنعنا من دخوله كمغاربة؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!! وماذا يفيدنا الوضع المتقدم للمغرب مع الإتحاد الأوروبي في هذه الحالة. هل تقصير من وزارة خارجيتنا أم إحتقار الأوروبيين لنا أم ماذا. لقد أصبحنا مجانين من كثرة الغموض وليس فقط مداويخ
من يريد من الأحزاب ان تحفز الناس على التلقيح فلا زال يحلم
باستنتاء حزب او حزبين وفي الماضي وليس اليوم كان المواطن ينخرط في الأحزاب حسب أيديولوجياته وبرامجه اما ما دون ذلك فليس هناك تأطير وليس هناك قوة لأي حزب
القوة تكمن في الأشخاص التي تترشح فقط فنأخذ مثلا منطقة الصحراء المغربية فحزب واحدً يهيمن على كل المقاعد تقريبا بواسطة عاءلة واحدة. هل هذا يدل على قوة الحزب
بالطبع لا قلو غيرت هده العائلة الحزب الحالي إلى حزب اخر لربح ذلك الحزب بكل الأصوات
نحن بعيدون كل البعد عن التأطير الحزبي وحتى ما حصل في الانتخابات السابقة يبقى مجرد سحابة صيف فقط وحتى وان كان هناك فءة ناخبة مستقرة لبعض الأحزاب فهي طبع نتيجة التأثير الأيديولوجي الدعوي فقط
المواطن يجب ان يعتمد على نفسه ويذهب لتلقي اللقاح متى حان موعده انتهى الكلام
انا منعت من التلقيح لوجود حساسية لدي من إحدى الحشرات هل لي وللاشخاص مثلي جواز استثنائي
من حقي أن أتجول في وطني وليس من حقهم إجباري على التلقيح
عجبا بين عشية وضحاها زاد الاقبال على اللقاح علما ان البلاغ تزامن مع السبت والاحد سبحان الله.
اتقوا الله في الشعب المقهور و كفاكم من التضييق الممنهج الذي يمارس عليه فاللقاح اختياري و ليس اجباري و أوفوو بوعودكم و عهودكم فاللقاح روج له الاختيار و ليس الاجبار و إن كان ولا بد فاجعلو التصويت في الانتخابات المقبلة بهذا الجواز و سترون العجب في الاقبال
لبارح السبت الحكومة علنات على هاد الجواز ،اليوم الحد ماكاين تلقيح فكيفاش زاد الإقبال على التلقيح؟
ولماذا تلزم الحكومة الجالية المغربية الملقحة باختبار PCR عند دخول البلاد؟؟
باش عرفتو تزايد الإقبال و هما عاد خرجو القرار أمس و نهاية الأسبوع ماكايحلوش مراكز التلقيح….
وماذا عن الملقحين خارج الوطن أليس لهم الحق في زيارة ذويهم بالمغرب؟
دابا عائلة مكونة من 4 اشخاص .. الأب والأم دارو اللقاح والأولاد عمرهم 20 و 22 سنة ويريدون السفر جميعا في العطلة .ماذا سوف يفعلون ؟ هل سيتركون أولادهم في المنزل ؟
هل يمكن للذين تلقوا اللقاح خارج المغرب الحصول على جواز كورونا ؟؟؟؟؟؟
لدي سؤال وحيد .هل التلقيح اختياري ام إجباري؟
إذا كان اختياريا فلا داعي لفرض هذا الجواز الصحي ولا داعي لسلب الحقوق وهضمها وتركيعنا وسلب حرياتنا وحرماننا من التنقل بحرية داخل وطننا وإلا فيجب ابادة كل من امتنع عن التلقيح و عزلهم في منطقة بدون حراك ومنعهم من التجمعات وإن دعت الضرورة منعهم من الطعام والشراب حتى يلقوا حتفهم.
فرصة قيمة وفعل تشكر عليه الدولة لانها دائما سباقة في هذه الامور فحتى اوروبا لم تتخذ اي قرار بعد فيما يخص جواز التلقيح ولكن أخاف على المواطنين من التزوير لأنه لا زال بيننا منعدمي الضمير فكل شيء في بلد كالمغرب الذي لا يهتم بالمواطن التزوير فيه شيء عادي
كما نطلب من الدولة عند الانتهاء من التلقيح النظر لحالي المواطن الذي منع من العمل لسنتين تقريبا فهناك من باع ملابسه من اجل قوت يومه واولاده لنكن يدا واحدة ونساعد المحتاج ولو اننا ذو خصاص فهناك من يعيش الفقر المقذع
أتكلم هنا بحكم انني اعيش في اوروبا وميسور الحال فإنني ساعدت عائلتي واصدقائي ولا زلت اريد ان اساعد حسب إستطاعتي يا ريت السفارات والقنصليات تقوم بواجبها لمساعدتنا لمساعدة اخواننا في المغرب ولا اريد من اصحاب القلوب المريضة المشاركة لانهم سيقولون المغرب لديه بحرين وفوسفات وووو وهذا لا يهمني في شيء المهم الكل يعيش سواسي
انا اعاني من مرض وسواس الموت و نوبات الهلع و اكتءاب مند خمس سنوات و مرت كورونا في منزلنا اصيب بها الاخ و الام و انا كنت اصطحبهم الى المستشفى و أقدم لهم الطعام و كل ما يتعلق بالحجر المنزلي و الحمد الله لم اصاب بعدا الفيروس اللعين و لهدا انا عندي فوبيا من جميع الأدوية و الاطباء و كل ما يتعلق بصحتي لاني كما دكرت اعاني من اضطرابات نفسية .
و اخدت على موقف اني لن اتلقى التلقيح و لو اسجن
ملحوظة هل انا ساحرم من السفر و من الحياة الطبيعية كباقي الملقحين.
هل سأكون معرض للتوقيف و الغرامة من طرق الشرطة و الدرك .
و ماهو الحل بالنسبة لنا نحن المضطربين نفسيا و شكرا .
يريدون تغيير خلق الله بلقاح منتج عن طريق تقنية Mrna , أفضل الموت على أخد لقاح الشيطان .
دولتنا الحبيبة تضحك على الشعب المقهور المسروق بجواز يخرجك من غار ويدخلك لغار آ خر ونعمة الجواز شحال خاصك ألي مضحوك عليك في هذا البلد السعيد
واش الجواز كايعفينا من ارتداء الكمامة ؟وهل يسمح بسفر الأسرة بأكملها في حالة تلقيح الأب فقط؟
أنا وصلاتني نوبتي فالتلقيح، خديت موعد، مشيت لقيت “أمة لا إلاه الا الله” في مركز السعادة بالجديدة مجموعة قدام المركز!!! بلا كمامة بلا تباعد، بغيت ناخد نمرة د النوبة على الساعة الثانية زوالا، قالو لي سالاو النوامر من الصباح.. بعد يومين أخدت موعد آخر برسالة خطية، مشيت لقيت الزحام أكثر و سلمت أمري لله و درت بناقص من هاد التلقيح… هادشي زعما علاش!!؟؟ يبرمجون مواعد كثيرة في مراكز صحية قليلة ليدفعوك دفعا للبحث عن طرق ملتوية للحصول على نمرة تُدخلك من الباب الخلفي بدون عناء.. كيفاش زعما واش التلقيح دايراه الدولة فابور و عندنا موعد و ماقادرينش نوصلوا ليه!!!!
الأمر بسيط جدا….الدولة وضعت برنامجا للتلقيح بدءا بالفئات المعرضة للآصابة تلتها باقي الفئات..حاليا نزل السن الى اقل من 40…وهذا شيء ايجابي..بالنسبة للمشككين في التلقيح هذا شانهم…تحدد الدولة تاريخا لانهاء عملية التلقيح تسلم لكل من استجاب وثيقة رسمية بعدها تطبق التوجيهات الصحية حرفيا على كل من فرط في فرصة التلقيح مع مطالبته بذلك خارج اجهزة الدولة…اي يؤدي ثمن التلقيح مهما كانت تكلفته في الصيدليات.وكل من لم يتوفر على ” جواز التلقيح ” يحرم من الامتيازات التي يخولها القانون للملقحين…هناك من لا يستقيم الا بالقوة.
سمعت في قناة اجنبية بان الملقحين بامريكا معفيين من الكمامة و الدين بين 14 سنة و 18 سنة فالدين يلقحون كل يوم يفوز واحد منهم بالقرعة على 10000 دولار
الأمر اصبح خطير…من إختياري إلى إستفزازي و يثير الشك لما لم تصرح من البداية انه إجباري و تتحمل مسؤولية فعاليته و عواقبه..و اللجنة العلمية على اي أساس تسمح للملقحين بالتجوال بعد 11 ليلا و تمنع غير الملقحين أمر يثير السخرية..و بالنسبة للتنقل داخل الثراب الوطني هل غير الملقحين يلزم عليهم المكوث في بيوتهم و عدم المشاركة في الحياة….هههههه الأمر مضحك
انتما المغاربة هكذا دايرين.ماغاديش تبدلو.انا عكسنا.الله العظيم كون ماكانش موجود اللقاح الاكثرية منكم غادي اخرجوا واغوتو : فين اللقاح ؟ المهم الله اسمح لكم.الله بواحدو لي عارف اش فقلوبكم.كون هلي كنتو شي شعب مواطن ومنتج وفيه روح المواطنة.غير جاهل وسلبي وفاشل .الله اعفو علكم.زعما الا درتو اللقاح ومتو المغرب غاذي اضيع.بالعكس غاذي نتهناو من السلبيين والفاشلين لي كا يعارضو كل شيء اقول واكرر كل شيء.
أخذنا الحرعتين في شهر مارس…. واخذنا شهادة التلقيح… بعد تحميلها على الموقع وطبعها
هل هي بمتابعة الجواز
هذا اسوء من الاجبار. هذه زندقة.
و ماذا عن الانتخابات. بسبب الزحام أضن أنه سيكون الزامية جواز كورونا.
ههههه الاقبال عرفتوه غير من السبت للاحد، اوا مملقحينش و مغنتلقحوش و رزقنا على الله نموتو أحرار و بعزنا.
واش هاد العقلية الخبر جاء ف العشية وانت تقول اقبال المغاربة عن التلقيح فكر شويا يا اخي العزيز
هده سياسة جديدة لماذا لم تفكر وزارتنا الصحية والسلطات من اجل اعطائنا جواز للتداوي بالمجان في مستشفيات الدولة و ان يكون الولوج للكشف بأجهزت الراديو و التحاليل و غسل الكلي بالمجان و ان من حضر ليستفيد من خدمات المستشفى نعطيه جواز شهادة تقدير و ان يأدي طبيب الدولة خدماته باخلاص وتفاني و ان نكون مثل الدول التي نقتبس منها قانون السير وقانون الضرائب دون ان نرقى الى واحد في المائة من خدماتها الاجتماعية والله هدا ما جائني في الحلم الليلة الماضية يارب يتحقق
طلب جوز السفر من فظلكم أنا وزجتي بغينا الرجوع إلى فرنسا فيما قريب واش ممكين نشدو هاذ الباسبور هاذا اسم جوزتي الدحاوي عايشة
علميا خطر الملقحين في نقل الفيروس اكبر لانهم قد لا تظهر عندهم الاعراض
قرار بعيد كل البعد عن العلم ويزيد من كره المواطنين للمؤسسات اذا كانت هناك مؤسسات فعلا
الاكراه ليس حتى في الدين . الجسد هو جسد الانسان وهو حر فيه وليس جسد الحكومة و الانسان له حق الاختيار منذ ان نزل الى هده الارض . على الحكومة احترام حق الافراد الذين لا يريدون اخد اللقاح لاسبابهم الشخصية و اسباب مرتبطة باللقاح نفسه و من حقهم ذلك . و ليس لها الحق في منع التنقل داخل التراب الوطني لان منافي للدستور و حتى اخد اللقاح لا يمنع من الاصاية او نقل العدوى . و هده فقط طريقة غير مباشرة لفرض اخد اللقاح و ابتزاز جديد لملء الخزينة بالغرامات من اموال المواطنين الدين يعانون الفقر و البطالة و حالات الانتحار اكثر بسبب الجائحة و مشاهد سبتة خير دليل . اما التنقل فكان مباح منذ سنة في الحافلات و سيارات الاجرة و القطار من دون رخصة التنقل. لسبب اقتصادي و الكل يعلم هدا. و الحكومة تريد ان نصدقها ان حضر التجول هو من نقص من الحالات. و الحال ان الارقام الرسمية غير صحيحة فالحالات اكثر بكثير و التحاليل نفصت مند بدء التلقيح و الاهم هو ان الفيروس ضعف من تلقاء نفسه بعد انتشاره الواسع بعد عيد الاضحى حتى اخر السنة الماضية.
الناس الي معرفتش الإقبال منينجا ساهلا تزايد طلب الموعد بالهاتف بشكل ملحوظ بعد القرار
أذا أردت السيطرة على الشعب يكفيك الكذب مثلا القرار خرج أمس ونحن يوم سبت وأحد وتقلون زاد الإقبال واش هاد الجنون المفرط ،لكن الرسالة واضحة سيروا ديروا التلقيح صحة وليمعجبوا حال يجلس فداروا وماي سافر وهذا عجبني أنا سأترك فليساتي فجيبي أما عن الحادية عشرة فلا أهتم بها أبدا لأني ماشي ولد الليل ثم ما هذه البلادة إن كان الإقفال ليلا فلم الخروج أصلا اللهم إن كنتم ستشجعون اللصوص وقطاع الطرق للعودة لشغلهم المحترم وهذا يعني أيضا فك العزلة على المباريات والحانات وجميع أماكن المجون والطاسا والقرطاسا.
اقسم بالله العلي العظيم رب العرش الكريم اني منذاخدت الجرعة الثانية احسست ولا ازال احس بالم فضيع في كتفي.
هذا القرار يعد قرار سالب لحرية شخص وهذا لا يوجد في اي بلد هناك اجبارية على شخص
اولا من يريد الشفافية أطمئن أن كل اطر وزارة الداخلية بدون استثناء انطلاقا من الوزير إلى المقدمين قد تلقوا التلقيح هم الأوائل وتلقيهم الجرعتين لم يكن اختياريا بل إجباري ونفس الشيئ بالنسبة لرجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والجنود والوقاية المدنية كل هاته الفئات تلقت اللقاح بصفة اجبارية وليس اختياريا وما على السائل الا استفسار أي عنصر من هاته العناصر ليتأكد وكيف ما كان عمرهم تانيا جميع الاساتذة والممرضين والأطباء تلقوا اللقاح والاستتناء الوحيد هم الأشخاص الذين لهم حساسية مفرطة لمادة البنيسيلين وكلما تقدمت لمركز التلقيح يسألونك عن الحساسية لبينيسيلين وقد دخلت مع صديق لتلقي الجرعة الأولى ولم يسبق له أن جرب مدى حساسيته لبينيسلين فرفضوا تلقيحه ووجهوه الى إجراء اختبار على أالحساسية لتلك المادة وفعلا أتت النتيجة إيجابية ورفضوا إعطاءه التلقيح وسلمته الطبيبة المشرفة شهادة تفيذ انه ممنوع عليه تلقي التلقيح وهي جواز سفره حاليا ومعتمدة من طرف رجال الدرك والأمن في الحواجز لا تعقدوا الأمور اكثر فلكل حالة حل
البعض يقول اجبارية التلقيح، نعم للمصلحة العامة اجبارية التلقيح، و ماذا بعد، الذين لا يريدون اخذ التلقيح هم انانيون لا يفكرون في مصلحة البلد، انتم محظوظون لانه لا توجد عقوبة السجن، الذي لا يريد اخد التلقيح يساهم في توقيف حركة اقتصاد البلد
كيف يمكن استخراج جواز السفر بالنسبة لناس ليخارج المغرب المرجو التوضيح ودايرين التلقيح ؟؟؟
لم نرى مثل هذه القرارات في الدول الاخرى على مقدمتهم الدول الاكثر انتشارا للفيروس، مقابل ذلك في بلدنا إجبارية التلقيح كان متوقع من الأول، الترخيص لكل من أخد جرعتين بالتنقل بحرية ليلا ونهارا يؤكد ذلك.
أي على المواطن ان يأخد جرعتين لكي يعيش حر.
خلاصة القول : التلقيح = الحرية
لقاح سينوفارم الصيني غير فعال لان نسبة فعاليته هي 50% فهو لا يحفز جهاز المناعة و الامارات التي عملت يهدا اللقا ح قامت بتحليل على الدين اخدوا الجرعتين و تبين لها دالك و هي الن تعاقدت مع فايزر 90 % لاعادة تلقيح مواطنيها بعد 3 اشهر من اخد القاح الصيني الفاشل
المغرب هي الدولة الوحيدة في العالم التي تلزم مواطنيها بلقاح غير معترف به دوليا للتنقل ذاخل المغرب .
حكومة العثماني والإخوان المتاسلمين أضعف واكفس حكومة عرفها المغرب منذ الاستقلال قرارات غير دستورية قطع الأرزاق وقرارات غير علمية ومنافية للعلم والدستور المغربي والدساتير الدولية .
التلقيح لا يعني أن الملقح لن يصاب بالفيروس بعد التلقيح ولين ينقل الفيروس للأشخاص الملتحقين أو غير الملتحقين
ونتحدى العثماني أو أي شخص يقول انه عالم في المغرب ويخرج ويصرح في التلفاز أن الملقح لن يصاب بالفيروس ابدا أو انه لا ينقله إلى الآخرين سواء ملقحين أو لا
الاكترية تنتقد الاجبارية تقييد الحرية وذهب البعض لتصنيف القرار انه عبودية.
لما لا ننظر للامر على انه الرجوع التدريجي للحياة العادية.
اتصور خرج بلاغ برفع الحضر كليا هل نعلم ما سيحصل في طرقاتنا ملايين المغتربة محرومين من زيارة اقرباءهم .انه الحل الامتل للعودة التدريجية للحياة العادية.
افضل الموت على أن اتلقي لقاحكم اللعين الذي يحول البشر الى روبوتات و جثث لا إرادة لها و غاية.
شكرا جزيلا لاصحاب النويا الحسنة بغد تحفيزات الدولة فلهم اجر من الشعب المغربي و رضوان من الله
اما المتطفين الفنيانينفلهم السؤال
هل هناك اضراب عن التلقيح السبت م الاحد اظر الطبية في العالم باستتناء اسراءيل السبث
الاوربيؤن يتعاونون على البر والاحسان و عناصر من نقابات الابتزاز تتعون على الاتم والعدوان تحرم صغار الفلاحين والتجار والنقل والسياحة والعمال الغير مهيكلين من التلقيح
العجب.البعض لا يريد اللقاح وهذا شأنه. لكن يرفض هذا الجواز للملقحين.الحسد.قالها من قبل د :من حقك ان لا تلقح ولكن ليس من حقك منع برتوكول التنقل للملقحين.هذا أهون من رخصة التنقل .
أخطر الجهل هو الجهل المركب بعني الواحد جاهل ولا يدري أنه جاهل بل يتعالم أي يتكلم وكأنه عالم ويتقابح ويخرج عينيه في أهل العلم.واش الإنسان ماهو طبيب ماهو عالم بيولوجي ما عنده مختبر ماهو سياسي ماعنده حتى شي أهلية ويبدا ينتقد في التلقيح وفي تبعاته من إجراءات ويقول ليك بغاو يقتلونا أو بغاو فينا الخدمة.علاش؟خايفين منك؟كا تصاوب النووي؟
الواحد يحشم على عرضه وحتى إيلا تلف وخاف من التلقيح يسكت ويشد الأرض
حسب بعض الاخصائيين والأطباء المعرضين للتلقيح قبل انتظار نهاية المرحلة التجريبية نهاية سنة الفين وعشرون فسوف تقع مقبرة جماعية عالمية خصوصا لدى الملقحين باسترا زينيكا وكل اللقاحات التي تشعل بروتين الحمض النووي
كيف ؟
الفيروس اليوم هو في تحور مستمر وفي هدوء لانه ينتقل بسرعة اكبر من شخص لاخر دون ان يشعروا به
والتحويرات ستعطي انواع اكبر خطورة شبيهة بالتي وقعت بعد سنين منذ ظهور الكوفيد
في فصل الخريف عندما ستنخفض المناعة لأسباب الكل يعرفها ومنها نقص الشمس وبالتالي الفيتامين دال سوف تتقوى التحويرات التي لم تكن تعرف
إضافة الى ان السرطانات من طابعها انها تظهر بكثير في فصل الخريف كسرطان الثدي لان المناعة تضعف فيطفو على السطح وكذالك تنقص نسبة الكورتيزول
المشكل ان الاصابات ستكون ايظاً عند الذين اصيبوا بكورونا ولم يلحقوا مع العرب ان المضادات الناجمة عن الإصابة تندثر لحد اقصى بعد ثلاثة عشر شهر
وبالتالي حملة التلقيح العالمية تعطي الفرصة للفيروس كي يتحور ويصبح اخطر في مايشبه قضية المضادات الحيوية التي لم تعد تبالي بها البكتيريا لانها تحورت
نسأل الله العفو والعافية والسلامة للجميع
هذا يسمى استبداد هل اللقاح هو الحل
الملقكون ممكن ان يصابوا وان ينقلوا العدوى اللقاح ليس الحل
لماذا تلزمون علينا فشلكم ولا احد يستطيع حصارنا وان كان لزم على كل المواطنين العصيان المدني
نعم لو كان اللقاح هو الحل لا إصابات ولا نقل عدوى بعد اللقاح كلنا نلقح كفانا استهتار بهذا الشعب
الحل ليس في اللقاح فحسب الحل في الأدوية
اخواني المغاربة أن المرض جد خطير واعراضه الجانبية أخطر ومكلفة جدا انا لا انصح فقط بل احكي لكم عن معاناتي وعائلتي مع هذا الوباء شافاكم الله منه لي أخ ملتزم ومن اتباع إحدى الجماعات الإسلامية المعروفة في المغرب وقائد أسرة حسب تنظيم تلك الجماعة والان أعطيت تلميحات لمعرفتها وكان يرفض رفضا قاطعا الاعتراف بوجود هذا الوباء ويعتبره كذبة صهيونية ماسونية وكان يعيش في منزل العائلة مع الوالدة والجدة والاب وحدث أن التقط الفيروس ونقله إلى الوالدة اولا تم الجدة والاب نظرا لصغر سنه تحمل هو لكن الثلاتة الباقون ادخلوا المستشفى والعناية المركزة بعد أسبوعين توفيت الام اولا وبعد خمسة أيام دفنا الجدة ونجنى الوالد بأعجوبة لكن شفي من الفيروس وبقي يعاني لحد الان من الأعراض حيث فقد 45%من رئتيه ورغم مغادرته المشفى ما زال مرتبط بجهاز التنفس الأكسجين وحبيس الفراش وكل شهر ملزم بإجراء فحص بالصدى لمعرفة مدى استرجاع قدرته الرئوية ومنذ ستة أشهر ما زال الوضع لم يتحسن بل دخل في أعراض السكري المزمن اطلبوا السلامة يا اخوان
هذه بداية للإنفراج والعودة للحياة الطبيعية بالمغرب الحبيب إن شاء الله تعالى، لتدور عجلة الاقتصاد، ويرفع خطر كوفيد بالتلقيح؛ في القريب العاجل بإذن الخالق عز وجل
اللقاح الصيني الذي اشتراه المغرب بكثرة لا يعترف به الاتحاد الأوروبي وتشترط بعض دوله ومنهم فرنسا للراغبين في ولوج اراضيها لقاحات فايزر ومادورنا واسترازنيكا. وبالامس أعلنت دولة الإمارات أنه يمكن بعد مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم. أخذ لقاح فايزر ، بهدف تعزيز الجهاز المناعي في مواجهة المرض. وربما نسمع أيضا رفض السعودية للقاحات الصينية للذين يريدون الحج والعمرة.
لماذا هدا الاجبار على أخد اللقاح حتى ان الدول المتقدمة لم تجبر الناس على اخده فالانسان حر /حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي قراراتكم /مامعنى جواز اللقاح يعني داير اللقاح سير دور وتنقل حر والي مامملقحش سير سد عليك في دارك اش هاد الظلم ياك الي ملقح راه محمي من الفيروس علاش كتسولو على الغير ملقح شغلو هداك بغى يموت ولايمرض ايوا هاد الشي راه ولا بزز الله ينتقم منكم ان شاء الله.
متفق مع tahaouad رقم 67
في الواقع عندي خوف من جميع التلقحات سواء قبل او بعد “خورونا” واتمنا ان تكون معجزة حتى لا يصل ممكن ان يكون إختياري لكن يحتاج في السفر.
مثلا اليوم كنت على استماع تلفزيون 24 اسبانيا الفضائية والارضية: “المسافرون الدوليوت الذين يمكنهم اثبات تلقيحهم ممكن ان يذخلوا الى إسبانيا ابتدأ من يوم الاثنين، الغير الملقحين: تيس، او PCR معاذ الهند ،البرازيل جنوب افريقيا.” المهم اتمنا رجوع للحياة الطبيعة وزيارة الأهل.
ما هي الإجراءات التي اتخدت في حق من لديهم حساسية ولم يستفيدوا من التلقيح؟
عادة ما ارحع الى التعاليق على الموضوع ..واستغرب للبعض الذين يبدون رايا سلبيا على التعليق لا لشيء سوى لأنه يتطابق مع التوجيهات الصحية…الملك حفظه الله اعطى الامر لتلقيخ المغاربة مجانا…والملايير صرفت لهذا الغرض ولم يبق الا الاستجابة لهذا التلقيح الذي ثبتت نجاعته في التقليل من العدوى.وعلى كل من فرط في فرصة التلقيح ان يتحمل العواقب….هذا ما قلته سابقا ولا زلت اكرره.
هذا إجبار على التلقيح إذن لم تبقى حرية،لم تبقى ديمقراطية المبنية على حرية الإختيار
هذا إجبار،هذا قمع للحرية….هذا مرفوض جملة وتفصيلا. تحت أي مبرر.
نعم للحرية: حرية الصحة،حرية السفر والتنقل،حرية العمل …..نعم للحرية لا للإجبار، لا للإستبداد…. لن أقبل بهذا….من يقبل بهذا فهو مهد طريقه للعبودية …. كفى….من يريد اللقاح فالله يعونوا ويشافيه…ومن لايريد اللقاح فالله يعونوا ويشافيه…..
وزارة الصحة اصبحت هي التي تقرر في مصيرنا.لا لا لا لا لا
غير بقاو تقلبو عليها، في حالة فرضتو اللقاح على الوافدين راه الأغلبية غادا تمتانع على القدوم إلى المغرب و ديك الساعة شوفو شكون ا ينعش ليكم الإقتصاد الوطني، إلى كنتو دولة ترضى بالإستعباد لقرارات خلف الستار، را معظم المواطنين أحرار
ليس هنالك تكافؤ الفرص و المساواة في فرض جواز السفر الصحي بحيت هناك فئة 40 سنة فتحت لم يتوفر لها القاح
اذا كان التلقيح اجباري بقانون صوت عليه برلمانيونا المحترمين فلا مفر .وإذا كان العكس اي اختياري فقضية الجواز الاخضر الذي يسمح للمغربي، الحاصل عليه بعد التلقيح دون غيره ( أي 30 مليون مغربي الغير ملقحين)، بالسفر والخروج و الدخول والسفر : فهذا غير معقول و غير منطقي و غير قانوني و ظلم، لان جميع اللقاحات لحد الآن في مرحلة التجارب . حسبي الله و نعم الوكيل.
بالنسبة لي ولعائلتي لن نأخذ اللقاح التجريبي مهما كلف الثمن. ومهما كانت الاكراهات والعقبات. وحتى نكون واضحين حتى لو سلبت منا الجنسية المغربية ونفونا الى الموزنبيق لن نأخذه وبدون هذه المسرحيات اليومية والسلام.
هههههه هادي حكرة قالك لي ملقح هو لي عندو الحق يخرج من 11 الفوق هههه افهم اتسطا هذا ضلم واستبداد
سبحان الله فين ما تخرج الدولة شي قرار .تيبداو المنتقدين يبانو و كيفما قال السيد الكالوخي هاد القرار تيهم الجالية كتر منا حنا اللي فالبلاد هما اللي يقدرو يدخلو البلاد من ورا 11 الليل .علاش ما ناخدوش الامور بإيجابية و نحمدو الله و نشكروه على اللقاح اللي فبلادنا اللي بيه غانقضيو على هاد الوباء اللعين و نرجعو لحياتنا الطبيعية .الدولة دايرة مجهودها معانا خاصنا حنا نكونو قد المسؤولية .
قرار خرج السبت وبدا تنفيد ديالو الأحد العجب هدا . فكروني فخطة ديال فاش تتبغي تشري سيارة كيقوليك اجي خودها جمعة باش يقولوبوك . انا مغديش ناخد للقاح نموت و منخدووش
الجواز المزعوم لم يعلن عنه إلا البارحة السبت فمتى اذا زاد هذا الاقبال على التلقيح …؟؟؟؟؟ كفاكم استغباء للشعب يا هسبريس .
résidant en europe, j’ai mon billet pour rentrer au maroc en fin Juin. . Maintenant je ne . .Que dois-je faire?peux pas prendre un rdv pr un 1er vaccin avant Juillet
راك مجايب خبار الدول الأوروبية كلها فرضت الجواز الصحي فرنسا اسبانيا ايطاليا وبلجيكا……
اللهم هذا منكر .اجبارية التلقيح .بطريحة فنية .لايوجد اي دولة في العالم تفرض على شعبها هذا السجن الفني .انها طريقة مقيتة ومسمومة .واهانة للحرية الشخصية .
الفئة الأكثر حركة هم الفئة ما دون الأربعين سنة، وهي الفئة الغير مستهدفة من التلقيح إلى حد الساعة، كما تجدر الإشارة أننا لم نحصل على كميات إضافية من اللقاح منذ مدة، أي أن العملية ستعرف نوع من البطئ بالنسبة للجرعة الأولى.
قرار غير دستوري و غير قانوني، إلزامية التلقيح يجب ان تخضع لمسطرة قانونية وليس لمزاجية اللجنة الشبه علمية. يجب معرفة ان كان أعضاء الحكومة و كبار الموضفين اخد اللقاح
السعودية فرضت إجبارية التلقيح وخصصت تطبيق توكلنا للدخول الى الأماكن العامة عند احد اللقاح ووقيدت السفر ..
إلى صاحب التعليق رقم 1 Mohammed oujda الذي يطلب التوضيح، فهو كالآتي: ” كل من تطعم بالجرعتين من التلقيح ضد كوفيد 19 (كورونا) سيحصل بعدهما مباشرة على رخصة الجواز ” التي ستسمح له بالتنقل داخل التراب الوطني المغربي بكامله و في جميع الأوقات.
شيء طبيعي،مادام الدولة فشلت ف اقناع المغاربة فكرت فوسيلة اقناع بديلة،بقا ليهم ازاوكو فينا باش نلقحو..وحنا اصلا ماعرفناش هاد اللقاح كداير،فحياتي دوزت شحال من تلقيح بحال هذا ماشفتو،لقاح داير بحال مغناطيس كيشد كلشي فالذراع فين ملقحين،ايوا هذا شنو. الله استر وصاف.
القانون الدولي يمنع اي حكومة او مؤسسة من فرض التداوي أو اجبار شخص على أخذ دواء دون موافقته الشخصية .. فما بالك بلقاح ما زال في المرحلة التجريبية حتى سنة 2023
مابا باغيينش هاد… لجواز بينا نبقاو في وطنا.. الحبيب…
اللقاح يقتل حذاري ثم حذاري ولد خال الوليد خذا اللقاح بعد 4 ايام مشى كوما بعد 3 ايام توفى، رجل يقطن في إيطاليا جارنا خذا اللقاح منذ 4 ايام بدأ يشعر بنغز قي قلبه ليلة الجمعة توفيا، حذاري من اللقاح، اللقاح ما هو إلا مميت لكون الماسونية تتخلص من اكتر البشر على وجه الارض ويبقى لهم المليار الذهبي، تبا للقطيع تبا،
جواز السفر كورونا الاحتياطات الاحترازية لضمان سفر مريح
إلى ايت واعش سحب التعليق 92 عشنا حتى شفنا السياسة السعودية و الإسرائيلية يضرب بها المثل و صارت قدوة للعالم. الله يلعن أبوه زمان. العلامات كلها بانت.
الحصول على جواز التلقيح اذا كنت قد عملت التلقيح الاو ل والتاني.