جودة الموسم الفلاحي وتحويلات الجالية تدعمان القدرة الشرائية للأسر

قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن القدرة الشرائية للأسر المغربية ستبقى في مستوى جيد في ظل التوجه الإيجابي لمستويات الدخل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، واستمرار تحويلات الجالية.
وأبرزت معطيات مذكرة الظرفية لشهر ماي الصادرة عن الوزارة أن “تقييم الوضع الاقتصادي الوطني على أساس آخر المؤشرات الظرفية المتوفرة يفيد بأن الوضع الاقتصادي يتجه نحو دينامية انتعاش مؤكدة”.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارية أن الموسم الفلاحي الجيد يعزز التوقعات الإيجابية، خاصة مع إنتاج جيد جدا من الحبوب بزيادة قدرها 206 في المائة مقارنة بسنة 2020 ليصل إلى 98 مليون قنطار.
ويعتبر الموسم الفلاحي الحالي أفضل موسم في السنوات العشر الماضية، حيث تميز بظروف مناخية مواتية وتساقطات مطرية جيدة بلغ معدلها التراكمي 291 ملم في نهاية أبريل المنصرم، ما يمثل ارتفاعا بـ32 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الأنشطة غير الفلاحية تظهر نتائج جيدة كما يتضح من مؤشرات قطاعات البناء والأشغال العمومية وبعض فروع القطاع الصناعي، وبدرجة أقل في قطاع الطاقة الكهربائية، ويتوقع أن يستفيد الاستثمار من تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ويدعم أيضا الاستثمار الخاص.
على مستوى التجارة الخارجية، يتجلى من المؤشرات الرسمية إلى حدود نهاية مارس أن معدل تغطية الصادرات للواردات تحسن بـ5,7 نقاط، كما انخفض العجز التجاري بنسبة 11,2 في المائة، بفضل الزيادة المستمرة في الصادرات بـ12,7 في المائة مقارنة بزيادة معتدلة في الواردات بنسبة 2,6 في المائة.
أما بخصوص المالية العمومية، فقد كشفت المعطيات أن ارتفاع النفقات العادية بنسبة تفوق المداخيل العادية، إلى جانب تراجع حسابات الخزينة العامة بـ57 في المائة، عامل أسفر عن تفاقم عجز الميزانية بنحو 16 مليار درهم في نهاية أبريل المنصرم.
وتشير المؤشرات المتعلقة بتمويل الاقتصاد إلى أن هناك تباطؤا في نمو القروض البنكية في نهاية مارس بنسبة 3,3 في المائة مقابل 5,3 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، ولا سيما تلك الممنوحة للقطاع غير المالي التي ارتفعت بـ3,1 في المائة مقابل 6,4 في المائة العام الماضي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه التطورات المشجعة بشكل عام تدعمها التوقعات الإيجابية على المستوى العالمي؛ إذ يتوقع أن يتحقق انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو اعتبارا من النصف الثاني من السنة الجارية بعد الرفع التدريجي للإجراءات التقييدية.
ورغم ذلك الدولة المغربية لم تعطي الأهمية للجالية المغربية التي تضحي بالغالي والنفيس من أجل البلد الأم . للأسف الشديد الدول العظمى تكون دائما مع مواطنيها في الرخاء والشدة عكس المغرب الذي يرى في أبناءه البقرة الحلوب لا غير . نتمنى من النظام أن يقف بجانب أبناءه في الحياة والموت لأن ذلك مؤشر عليه في الدستور و تحاسب عليه يوم القيامة أمام الله
مشكل هاد مسوولين هما في واد هنا شعب في واد اش من قدرة شرائية ناس مقصحين بلاش من هاد عيد الاضحى
عن أي تحويلات تتكلمون . لن نحول دولارات لأنكم لا تنفعون الجالية بأي شيء. ممتلكاتنا تخرب في فترة غيابنا .
واش الدولة مغاداش تفتح تحقيق في الفضيحة ديال اقتحام سبتة من طرف نساء و أطفال صغار واش القانون كيطبق غير على المواطن الفقير فضحتونا في العالم الكل باغي اهاجر .
اتحدى اي شخص اقول لي شي وزارة من الوزارات تحمر لوجه منذ الاستقلال راه هادشي عيب احشومة لا صحة لا امن لا تعليم لا قضاء لا شغل بنية تحتية علاش اصلا كنمشيو للانتخابات منذ الاستقلال ولا وزارة تحمر لوجه .
وكذلك إستمرار تحويلات المهمة للجالية، الطنز العكري، ماذا قامت الدولة اتجاه هذه الجالية؟؟ الجالية غير راضية عنكم، لاشيء جديد يذكر، ليس هناك سياسات حكيمة اتجاه المهاجر، ، اينا استراتيجيتكم من أجل حل الحدود وأي أجل فلدينا عائلات بالمغرب وهناك من توفي ومن هو مريض، ووو، والجالية تعاني من ابتزاز وسرقة شركات النقل البحري والجوي وفي صمت مخجل لهذه الدولة!!! إن لم تستدركوا الأمور فلا تستطيعوا إقناع الجيل الصاعد حتى للمجيء إلى المغرب ولا حتى تحويل الأموال ولا استثمار.
ان شاء الله تكون بداية دوران موفقة لعجلة الاقتصاد الا انه رغم ذلك لا يجب ان نترك سوق السياحة الخارجية تنفرد به اسبانيا وان لا نستغل فرصة اشتياق غالبية البشر الى السفر والمتعة .ان ما قد يحقق المغرب هته السنة لو قرر فتح حدوده امام الاجانب سيدفع باقتصاده دفعة قوية قد تعوض له ما خسره خلال هته الأزمة .الفرصة لا تاتي الا مرة واحدة في العمر .وكما يقول المثل الفرنسي qui ne tente rien n’a rien اللذي لا يحاول الحصول على شيء لن يحصل على شيء.كلما كان الاسراع بالاعلان عن وقت فتح الاجواء كلما زادت فرص الاقتصاد المغربي في الاقلاع والتاخر لن يستفيد منه الا المنافسين .
بغينا شي مسؤول يشرح لينا لاش سادين علينا بغينا نخرجوا نرجعوا ما بغيناش ندخلوا جينا نودعوا أعز ما عندنا ندمتونا في هاذ البلاد مع العلم را حنا لي نخلصو التذكرة نحن فقط نطلب ممر للعبور إلى مقر سكنانا لا نطلب منكم شيء أو هذا المسؤول يشوف غي للتحويلات و زيدون هذا الوزير المكلف بالجالية أين هو دوره هناك جالية لاباس بها سادين عليهم البيبان فقط للتوضيح المغرب هو لي ساد علينا ماشي البلدان لي نعيشو فيها نتمنى هذا التعليق يوصل للمسؤولين و السلام
أ باراكاو من لكذوب ، والتحليل الفلسفي البعيد عن الواقع ، لا الموسم الفلاحي ولا تحويلات مغاربة الخارج لهما علاقة بدخل الاسر وهذا لا ينعكس ابدا على القدرة الشرائية للمواطن . نحن ما نعرفه هو اذا سقطت الامطار ارتفعت الاثمان بسبب غلاء النقل واذا شح المطر غلت الاسعار بسبب قلة السلع .. فمتى ترخص السلع اذا ؟
استسمح قولو لبعض الاسر وليس للاسر كتجمعو كلشي كاين لي كاع ماعندو اسرة يتيم او متخلى عنه ومامزوج ماوالد ولا حنين لا رحيم إلا رب العالمين للاسف الفقر والحاجة قثلات البعض وانثم تغردون خارج السرب كاع ماعندنا العائلة فالمغرب ماخصنا غير الجالية حنا لي مجليين
وعلى ربي حلوا لينا نذخلوا نشوفوا غي الوليذين أما أنتوما غي ديول اللي يشدكم فشي ظلمى مايطلقكم حتى إعرف أش خلى فيكم
يجب إلغاء عيد الأضحى هذه السنة لسببين :
1 لأن المواطنين في هذه الظروف الصعبة لا حول لهم ولا قوة لشراء العيد
2 تفاديا للموجة الثالثة من وباء كورونا وسلالاته المستجدة
والله الموفق