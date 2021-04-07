جودة وانخفاض أسعار "المجهول المغربي" يُطوقان رواج التمور الجزائرية

تراجع إقبال المستهلكين المغاربة على اقتناء التمور الجزائرية قبيل شهر رمضان، بعد تسجيل حضور قوي للتمور المغربية بجودة عالية وبأسعار تقل بنسبة 30 في المائة عن مستوياتها التي سجلتها خلال سنة 2018.

وقال امحمد العطار، عضو الجمعية المغربية لمستوردي التوابل والفواكه الجافة والقطاني، إن هناك عرضا كبيرا من التمور المغربية من نوع “المجهول”، الذي انخفضت أسعاره بنسبة كبيرة نتيجة اتساع دائرة زراعته بالجنوب المغربي، وتقليص كلفة الإنتاج وتزايد حدة المنافسة بين المنتجين.

وأفاد عضو الجمعية المغربية لمستوردي التوابل والفواكه الجافة والقطاني، في تصريح لهسبريس، بأن أسعار “المجهول” بالجملة، التي كانت تناهز 120 درهما للكيلوغرام الواحد في السنوات الماضية، قد تراجعت إلى مستويات تبتدئ من 60 درهما في سنة 2019، قبل أن تتراوح حاليا ما بين 40 و90 درهما للكيلوغرام الواحد.

وتابع المتحدث قائلا إن “أسعار التمور المغربية بشكل عام تبتدئ من 10 دراهم للكيلوغرام، مقابل 28 درهما بالنسبة للتمور الجزائرية، وهو ما جعل التمور المغربية تسيطر على ريادة سوق التمور بالمغرب، نتيجة لأسعارها المناسبة وجودتها العالية”.

وأضاف امحمد العطار، عضو الجمعية المغربية لمستوردي التوابل والفواكه الجافة والقطاني، أن “أسعار التمور الإماراتية تبلغ 12 درهما، والأمر نفسه بالنسبة للتمور الليبية، و18 درهم فيما يخص التمور التونسية”.

يشار إلى أن معدل استهلاك المغاربة من التمور يبلغ حوالي 3.6 كيلوغرامات للفرد في السنة.