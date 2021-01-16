جولة ببحيرة الكاطور في مونتريال

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‫تعليقات الزوار

2
  • ahmed
    السبت 16 يناير 2021 - 16:17

    السلام عليكم ورحمة الله، هذه بحيرة الكاسطور بمنطقة كوط دي نيج بمنتريال، قريبا من شاطو فرانتناك الشهير.

    -1
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  • عاشق كندا
    السبت 16 يناير 2021 - 16:25

    من بين الاحلام التي تراودني مند طفولتي ليس المانيا و لا فرنسا ولا هولندا و انما كندا.
    قولي ليا الله اجازيكم بخير لي تيعرف شي طريقة سهلة باش نمشي لكندا

    0
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