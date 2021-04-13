"جونسون أند جونسون" تؤخر طرح لقاح "كوفيد 19"

قالت شركة “جونسون أند جونسون” إنها ستؤخر طرح لقاح “كوفيد 19” المخطط له في أوروبا، بعد أن دعت وكالات الصحة الأمريكية إلى وقف استخدام اللقاح في الولايات المتحدة أثناء التحقيق في العديد من حوادث جلطات الدم.

وكانت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية قد أوصت، اليوم الثلاثاء، بتعليق استخدام لقاح جونسون أند جونسون ضد فيروس كورونا، عقب ظهور عدة حالات جلطات دموية بعد تلقيه.

وطالبت إدارة الأغذية والأدوية ومركز السيطرة على الأمراض بوقف التطعيم بهذا اللقاح كإجراء احترازي، وذلك عقب إصابة ست سيدات بجلطات دموية نادرة بعد تلقي اللقاح.

وأصيبت السيدات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، بالجلطات بعد 6 إلى 13 يوما من الحصول على اللقاح. وتم رصد قلة الصفيحات، وهو الافتقار للصفائح الدموية، في ثلاث حالات.

وتخضع الحالات حاليا للتدقيق، لكن إدارة الأغذية والأدوية ومركز السيطرة على الأمراض أوصيا بعدم استخدام اللقاح إلى حين صدور النتائج.

وحصل حتى الآن أكثر من 8،6 ملايين شخص على لقاح جونسون أند جونسون المؤلف من جرعة واحدة، وتمت الموافقة على استخدامه في فبراير الماضي.