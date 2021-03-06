"جونسون أند جونسون" يعزز اللقاحات في كندا

"جونسون أند جونسون" يعزز اللقاحات في كندا
صورة: أ.ف.ب
السبت 6 مارس 2021 - 09:51

بالإضافة إلى لقاح “فايزر بيونتيك” الأمريكي الألماني، ولقاح موديرنا الأمريكي، ولقاح أوكسفورد- أسترازينيكا البريطاني، قررت السلطات الصحية الكندية إعطاء الضوء الأخضر لاعتماد لقاح “جونسون أند جونسون” الأمريكي، لتعزز بذلك ترسانتها من اللقاحات في مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن أمس الجمعة، في مؤتمر صحافي بأوتاوا، عن موافقة وزارة الصحة الكندية على اعتماد اللقاح الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من المسؤولين الصحيين.

وقالت سوبرِيا شارما، كبيرة المستشارين الطبيين لدى وزارة الصحة، إن الموافقة على اللقاح الجديد جاءت بعد القيام بمراجعة علمية مستقلة حول فعالية اللقاح الأمريكي وسلامته وجودته، مثله مثل باقي اللقاحات السابقة، مضيفة أنه وبعد تقييم كافة البيانات تم استخلاص أدلة قوية تؤكد أن فوائد اللقاح تفوق المخاطر المحتملة.

ويتوقع المتتبعون لتدبير عملية التطعيم بكندا أن تعطي هذه الموافقة على استقدام لقاح رابع دفعة قوية لعملية التلقيح، خصوصا أن لقاح جونسون أند جونسون فعال بنسبة 72 في المائة في الإجمال، و86 في المائة بالنسبة للحالات الخطيرة، كما أنه يتطلب جرعة واحدة فقط بخلاف اللقاحات الأخرى التي تحتاج جرعتين؛ بالإضافة إلى أنه يمكن تخزينه وحفظه لمدة طويلة في حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجات.

وتعتزم كندا استيراد عشرات الملايين من جرعات هذا اللقاح ابتداء من أبريل المقبل.

اللقاح جونسون أند جونسون فيروس كورونا كندا

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‫تعليقات الزوار

2
  • kamal
    السبت 6 مارس 2021 - 10:40

    أفضل لقاح حاليا هو لقاح جونسون ذو جرعة واحدة و يسهل تخزينه، سيصبح أكثر تداولا في المستقبل

    0
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  • عن غير مسمى
    السبت 6 مارس 2021 - 10:52

    مرحبا باللقاحات المعترف بها دوليا.
    اللهم يسر الأمور.

    0
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