جونسون يجدد رفض نزعة الانفصال في اسكتلندا

أعاد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، تأكيد معارضته لإجراء استفتاء على استقلال إسكتلندا، قائلا إنه يجب ألا يجرى إلا بعد مرور جيل كامل؛ فيما جددت زعيمة إسكتلندا الدعوات من أجل إجراء تصويت جديد، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون، خلال مداخلة في برنامج “أندرو مار شو” الذي يبث على شبكة “بي بي سي”، “الاستفتاءات، من خلال تجربتي وخبرتي المباشرة، في هذا البلد، ليست أحداثا ممتعة. لا توجد قوة توحيد ملحوظة في المزاج الوطني. هذا يحصل مرة في الجيل”.

وصوّتت إسكتلندا للبقاء جزءا من المملكة المتحدة في استفتاء أجري عام 2014، وقد وصفته نيكولا ستورجون زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي، في ذلك الوقت، بأنه تصويت واحد كل جيل؛ لكنها تقول، الآن، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر عارضته غالبية الإسكتلنديين، غيّر اللعبة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة دعما ثابتا للاستقلال، مدعوما بالخلافات بين لندن والحكومات المفوضة حول التعامل مع فيروس “كورونا”.

وكتبت ستورجون على الموقع الإلكتروني لحزبها: “لوقت طويل، أخذت الحكومات البريطانية المتعاقبة إسكتلندا في الاتجاه الخاطئ، وبلغت ذروتها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فلا عجب أن الكثير من الناس في إسكتلندا ضاقوا ذرعا”.

وقالت زعيمة إسكتلندا: “لم نرغب في المغادرة (الاتحاد الأوروبي)، ونأمل في أن ننضم إليكم من جديد قريبا كشريك على قدم المساواة”.