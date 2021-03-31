جون كيري يشيد بمكافحة الملك لتغير المناخ‎

جون كيري يشيد بمكافحة الملك لتغير المناخ‎
صورة: أرشيف
الأربعاء 31 مارس 2021 - 23:02

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، الأربعاء، بانخراط الملك محمد السادس في مجال مكافحة تغير المناخ.

وقال كيري في “تغريدة” على هامش الاجتماع الوزاري “المناخ والتنمية”، الذي نظم الأربعاء عبر تقنية المناظرة المرئية بمبادرة من المملكة المتحدة: “لقد لمست شخصيا انخراط جلالة الملك محمد السادس (في مكافحة تغير المناخ) عندما استضاف المغرب مؤتمر ‘كوب 22’ بمدينة مراكش سنة 2016″، مبرزا أن المغرب شريك مهم في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “نتطلع إلى تعميق شراكتنا ونحن نمضي إلى غلاسكو، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ‘كوب 26’ في الفترة من 1 إلى 12 نونبر 2021”.

وضم الاجتماع الوزاري “المناخ والتنمية” وزراء وجهات معنية لتحديد الخطوات التالية من أجل معالجة طائفة من القضايا ذات الأولوية للمجتمعات المعرضة لتغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر كوب 26.

المناخ والتنمية تغير المناخ جون كيري محمد السادس

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