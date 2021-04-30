جيجابايت تطلق شاشتها M28U الجديدة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة جيجابايت عن توسيع باقة منتجاتها من الشاشات المخصصة لعشاق الألعاب من خلال إطلاق الموديل M28U الجديد.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تعمل بتقنية الوضوح الفائق 4K وتزخر بالعديد من التجهيزات المتطورة مثل منفذ HDMI 2.1 ومفتاح KVM.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة جيجابايت على لوحة IPS قياس 28 بوصة وبدقة الوضوح الفائق 4K (3840 x 2160 بيكسل)، وتتمتع الشاشة الجديدة بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي يبلغ واحد مللي ثانية، ونسبة تباين 1000:1، وعمق ألوان 8 بت ودرجة سطوع قصوى تبلغ 300 قنديلة/م2، بالإضافة إلى شهادة DisplayHDR-400.

وتروج الشركة التايوانية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 120% ونطاق الألوان DCI P3 بنسبة 94%، وتدعم الشاشة M28U الجديدة تقنية FreeSync Premium Pro.

وتمتاز شاشة جيجابايت الجديدة باثنين من منافذ HDMI-2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ USB-C ومحور USB-3.0، بالإضافة إلى وظيفة مفتاح KVM؛ حيث يتيح زر KVM إمكانية استعمال وحدات الفأرة ولوحة المفاتيح الموصلة بالشاشة مع جهازين مختلفين، كما يمكن التبديل بينهما بنقرة زر، بالإضافة إلى توافر سماعات ستريو بقدرة 3 وات لكل منها، وتمتاز شاشة جيجابايت الجديدة بإمكانية تعديل وضع الضبط من حيث الارتفاع والإمالة.