جيد يقود قمة السعودية بين الاتحاد والهلال

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة القيادة التحكيمية لمباراة قمة الجولة الـ 25 من الدوري السعودي بين فريقي اتحاد جدة والهلال، إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده الدولي رضوان جيد.

وعمدت لجنة الحكام إلى تغيير طاقم رضوان جيد الذي قاد قبل أيام مباراة الباطن والشباب؛ إذ سيساعده هذه المرة كل من لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد، فيما أسندت مهمة حكم غرفة “الفار” إلى عادل زوراق.

ويحتل الهلال السعودي المركز الأول في سبورة ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الاتحاد الصف الثالث برصيد 42 نقطة.