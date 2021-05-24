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‫تعليقات الزوار

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  • عادل
    الإثنين 24 ماي 2021 - 23:13

    لا يجب طرح قضية هذا الطفل المذلل لألمانيا في منابرنا الإعلامية…لقد أعطيتموه أكثر مما يستحق…

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  • أستاذة وطنية
    الإثنين 24 ماي 2021 - 23:30

    أتقنت الكاريكاتير علي بابا زمانه لكل حرفته في اللصوصية مع انني لا أصدق هذا ان تكون ألمانيا سادجة إلى هذا الحد وتنطلي عليها كذبة التعنيف التي ما كانت الا سواكا خضب به بعض الأماكن من جسمه ليتم تعويضه بهذا القدر المالي ألم يعرض على خبرة طبية قبلها ام ان هذا الأخير يجعل من نفسه ذلك الشخص الذكي الذي راوغ حكومة بكاملها فاعطته المال والإقامة والجنسية

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  • mak
    الإثنين 24 ماي 2021 - 23:38

    لعنة الله عليك ايها الخائن العميل لن ترضى عليك ميركيل حتى تتبع ملتها

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