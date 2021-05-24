أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار3
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
23:33
معاداة السامية تلاحق قياديا في "الجماعة" بإسبانيا
-
23:09
أوراش: أخبار صدور مذكرة بحث ضدي "شائعات"
-
22:43
حزب موريتاني ينتقد وجود غالي في إسبانيا
-
22:22
قمة منتزه إفران تستقبل "حيوانات منقرضة"
-
21:22
وزير الفلاحة يتفقد مشاريع تنموية بإقليم الرشيدية
-
20:10
قضية رشوة توقف عوني سلطة بإقليم مراكش
-
19:25
عبد النباوي يسدي نصائح إلى قضاة متخرجين
-
18:41
الدرك يوقف سارقي سيارات الكراء بشفشاون
-
18:33
المغرب وموريتانيا يثمنان تميز علاقات البلدين
-
18:23
ثلاثة قتلى في حادثة سير قرب إيموزار كندر
-
17:55
محاربة المخدرات توقف 4 أشخاص بشيشاوة
-
17:13
إصابات في اقتحام سكن بدار الولادة بمرتيل
لا يجب طرح قضية هذا الطفل المذلل لألمانيا في منابرنا الإعلامية…لقد أعطيتموه أكثر مما يستحق…
أتقنت الكاريكاتير علي بابا زمانه لكل حرفته في اللصوصية مع انني لا أصدق هذا ان تكون ألمانيا سادجة إلى هذا الحد وتنطلي عليها كذبة التعنيف التي ما كانت الا سواكا خضب به بعض الأماكن من جسمه ليتم تعويضه بهذا القدر المالي ألم يعرض على خبرة طبية قبلها ام ان هذا الأخير يجعل من نفسه ذلك الشخص الذكي الذي راوغ حكومة بكاملها فاعطته المال والإقامة والجنسية
لعنة الله عليك ايها الخائن العميل لن ترضى عليك ميركيل حتى تتبع ملتها