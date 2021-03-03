حاجة "القارة العجوز" للمغرب تدفع ألمانيا إلى اختيار "التهدئة الدبلوماسية"

مختارة تهدئة النار الآتية من الرباط، أبدت الدبلوماسية الألمانية مرونة كبيرة في التعامل مع الغضب المغربي من تراكم “سلوكات معادية”، استهدفت مصالح المملكة في العديد من المحطات أوروبيا وأمميا.
وعبرت الخارجية الألمانية، بعد خرجة الرباط، على حرصها على استمرار العلاقات مع المغرب، واصفة إياها بـ”الطيبة”، مشيرة إلى أن “الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب”.
ويظهر من خلال هذا التصريح أن برلين لا تريد أي تصعيد دبلوماسي مع الرباط وتفضل حل الخلافات بطرق ودية، خصوصا أن المغرب مرتبط بالاتحاد الأوروبي وسيصعب التعامل المشترك في حالة نشوب صدامات حادة.
وشكلت ألمانيا الاتحادية حجر عثرة للدبلوماسية الخارجية المغربية في محطات عديدة داخل دهاليز الاتحاد الأوروبي، وكذا ضمن هيئة الأمم المتحدة التي تطالبها برلين بحقها في “الفيتو”.
وأكدت المعطيات التي توفرت لهسبريس أن الأمر يتعلق بتراكم أحداث عديدة؛ ما دفع الرباط إلى إجراء “تقييم مرحلي” في علاقاتها الدبلوماسية مع برلين، عبر قطع الاتصالات مع سفارة ألمانيا بالرباط باعتبارها ممثل الدولة الألمانية.
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المغربي، اعتبر أن الخطوة الألمانية تأتي لخفض التوتر الحاصل بين البلدين، خصوصا أن المغرب يبحث عن أجوبة مقنعة لما جرى من عرقلة لمصالحه في العديد من المحطات.
واعتبر الطوسة، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه ليس من مصلحة ألمانيا اقتصاديا وأمنيا وإستراتيجيا أن يكون هناك تشنج مع المغرب، مسجلا أن خطوة الرفع من حدة الخطاب كانت محقة من لدن دبلوماسية المملكة.
ولاحظ الخبير في الشأن الأوروبي أن المغرب تابع تصرفات عديدة من لدن الألمان لا تساهم في بناء صداقة مغربية ألمانية؛ بل تؤشر على موقف عدواني ومنفر، وزاد: المملكة مهمة أوروبيا في ملفات الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وأورد الطوسة أن ألمانيا أدركت خطورة استعداء المغرب، وبالتالي تتجه الأمور نحو بناء تفاهمات جديدة وتوضيح للمواقف، ومن شأن هذا أن ينعكس كذلك على علاقة المغرب ببلدان أخرى مترددة.
وأكمل الخبير المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس: “ألمانيا مرغمة على تقديم التنازلات، باستحضار موقعها داخل الاتحاد الأوروبي، وحاجة القارة العجوز إلى المغرب، في قضايا الاستخبارات والاقتصاد والمرور صوب إفريقيا”.
التهدءة ؟
لانحتاج الي مسكنات
نريد استئصال ااداء
ألمانيا معروفة بدبلوماسيتها الهادئة. وخير مثال علاقتها بتركيا واردوغان. وعدم قطع علاقتها مع إيران
العياقة صافي باقي فيهم الغرور ديال هتلر تقول نتا المغرب بلا بيهم ما غاذيش يعيش.. الما و الشطابا أصلا هذه هي السياسة الصحيحة اللي معادينا يفرق معانا
تحيا المملكة العلوية الشريفة من طنجة إلى الكويرة فعلا المغرب مهم بالنسبة للعديد من القوى العالمية والدليل (مناورات الأسد الإفريقي) وأقول للأعداء أن مملكتنا رقم صعب
يقول المثل المغربي كبرها تصغار
مثل هؤلاء هم الخاسر الاكبر في قطع العلاقات مع المغرب…نحن في غنى عنهم وعن منتجاتهم وصناعاتهم …الحمد لله فمحنة كروونا كانت منحة للمغرب ان يعتمد على نفسه
يجب رفع شعار ان لانستهلك الا ما هو محلي مغربي
يا ناس خافوا ربي ! قالك ألمانيا محتاجة للمغرب ! بحال واحد قال السبع خايف من جرانة
المانيا تتعامل مع اسراءيل بخوف قدمت لهم المال وسلمتهم المان تتهمهم اسراءيل بالنازيين وعارضت قرار محكمة لهاي ضد اسراءيل الاسبوع الماضي لذالك يجب علی المغرب ان يضغطفي هذا الاتجاه
تم استدعاء سفيرة المغرب في برلين..فعن اي تهدئة تتحدث يا كاتب المقال ؟
لهذا اوقفت المانيا اصدار تأشيرات شنكن للمغاربة اليوم . المغاربة تغروا بالتطبيع مع اسرائيل. المانيا ليست لاعبا سهلا و هي قلب الاتحاد الاوروبي
حاجة “القارة العجوز” للمغرب تدفع ألمانيا إلى اختيار “التهدئة الدبلوماسية”……المملكة المغربية أحنت رؤوس دول عظمى و آخرهم دولة المانيا العظمى ( المغرب ماشي ساهل يا الاعداء الكلاسيكيين )
الله إهدي خوتنا الجزائريين ،هو في الحقيقة هناك علاقات متينة بين الجزائر وألمانيا ،ولكن انا في وجهة نضري المرجو من ألمانيا ان تبقى محايدة في مثل هده الصراعات بين الأشقاء العرب.
الخطوة التي اقدم عليها المغرب في اتجاه ألمانيا جد ممتازة لانه يملك ادلة قوية تتبث تحرش ألمانيا بوحدة المغرب الترابية وتساند عصابة انفصالية ملعونة مدعمة من كابرانات جاء زاءر على المغرب أن يلوي دراع ألمانيا ويوقفها عند حدها ويصعد معها إلى أقصى حد فوحدة المغرب الترابية خط أحمر وهده رسالة لكل أعداء وحدةالمغرب الترابية
رغم أن ألمانيا القوة الاقتصادية رقم 1 في أوروبا ولكن ديبلوماسيا فالمانيا كونها جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي فيجب عليها ان تعيد حساباتها وخاصة مع بلدنا الحبيب لعدة اعتبارا لا داعي لتفصيلها بالدقيق.
ماذا هو المعقول… يقول المثل صادقني ولا فارقني… انتهى زمن الابتزازات… معانا معانا… ضدنا حتى حنا عندنا ما نقولوا…وانتهى الكلام….
العز و النصر للمملكة المغربية و عاش المغرب و لا عاش من خانه . و الله ينصر هاته الأمة
المغرب أصبح رقما صعبا في العلاقات الدولية ولا يمكن باي حال من الأحوال التخلي عنه أو استفزازه ولم يأتي هذا المعطى بين عشية وضحاها فالمتتبع للمسار المغربي في السنوات الأخيرة يلاحظ التقدم الواضح في المجال الاقتصادي والتجاري والفلاحي ..والسياسي…….بفضل مجموعة من الوزراء المتفانين في حب الوطن ومصلحته تحت قيادة ملك البلاد الذي يعطي الاشارات في كل مرة على انه شخص عظيييييم
كبرها تصغار بعض الدول لا تامن الا بمنطق القوة و الضغط وادا كان لديك اوراق ضغط جيدة فيجب استعمالها. المغرب لم يعد دالك البلد الدي يمكن ابتزازه ببساطة النضام الاقتصادي و السياسي اكتسب مصداقية و اهلية تمكنه من الضغط وفرض الاحترام
هل المانيا تظن بان المغرب هو من يحتجز ساكنة المخيمات بتندوف
صراحة لم افهم فالمانيا هي من تبني مستشفى بالداخلة و سياحها ياتون بكثرة لاقاليمنا الجنوبية
كان بامكان المغرب ان يسكت و لكن لو فعل سيعتبرون دلك تواطؤ و ربما هده الفرضية صحيحة
باختصار
الطنجرة تطبخ تحت نار هادءة فالجمر على جميع حدودها و بعد ان قال تبون بان الدولة لبت مطالب الحراك ربما ستحترق اما المغرب فيقولون له
هل طلب منك احد بان تخرج من صحراءك
اخدم مع راسك و خلينا نخدمو
المغرب صمام أمان لاوروبا واقعة رفع خرقة بالية في برلمان دولة تدعي الديمقراطية إهانة للشعب المغربي لا للتطبيع مع اوروبا نعم للتطبيع مع الدول التي تحترم سيادتنا نعم لسنا بمستوى ألمانيا لكن سنسبب متاعب كبيرة لاوروبا اذا ما قررنا التوقف عن قيامنا بدور حارس وحامي لبوابة اوروبا المهاجرين الأفارقة اذا سمحنا لهم بالمرور وتغافلنا على تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب ستتأثر اوروبا بشكل كبير المغرب اكبر متضرر من اوروبا ومن الاستعمار أخذت منا موريتانيا واستولت الجزائر على صحرائنا الشرقية والآن لاتزال كلاب اوروبا تريد أن تنهش في جسدنا وتنتزع منا صحراءنا لن نقبل بهذه الإهانة لا نحتاج لألمانيا أو اوروبا هم من يحتاجون لنا واتمنى من قوى المجتمع المدني تنظيم احتجاجات امام السفارة الألمانية بالمغرب لنسمع صوتنا لألمانيا الذين تطاولوا على سيادة بلد في خرق سافر للمقتضيات الدولية ومواثيق امم المتحدة
أنا أقول وسأبقى أقول داءما بأن للمغرب كاريزماته الخاصة به ، وقد أصبح مدرسة في هذه السياسة ، وعلى الدول ان تتعلم من المغرب هذه الخاصية . وربما ستدرس مستقبلا .
المانيا دولة عقلانية لا تأخذ قرارات في لحظات انفعالية تحية للديبلوماسية الألمانية التي اختارت الهدوء بعيدا عن كلام المحلل حول حاجة اوروبا للمغرب لمحاربة الإرهاب فالمغرب بحاجة لأوروبا وخاصة ألمانيا لأنعاش السياحة وشراء حاجاته من الأدوية و الأسمدة الفلاحية وغيرها من الأساسيات وباراكا من العنتريات في زمن المصالح المشتركة
قرار صائب البداية قطع العلاقات مع المانيا اللتي تتذبذب في مواقفها وسيأتي دور اسبانيا وفرنسا وكل من ضد وحدة المغرب من طنجة الى لݣويرة الصحراء مغربية
المانيا مطالبة بتصحيح اخطاءها على الاقل لتنسجم مع شركاءها الاوربيين والتزام الحياد،لكن ان تستمر في ممارسة سياسة الصديق والخصم في نفس الوقت مع المغرب فهذا غير مقبول.بالاضافة إلى ذلك فإن تقاربها مع الجزائر سيبعدها عن الحليف الامريكي المهم ثم ان الجزائر ليس بلاد مسفر يمكن الاعتماد عليه .
وهل المغرب قوة عظمى لكي يحظي بهذا الأهتمام هههههه انتم تحسنون بروباغندا اصلا ألمانيا لن ترد على تهوركم الدبلوماسي صبياني وسنرى من سوف يرفع الراية البيضاء اولا، هههههههه
عيقتوووووووو الرجوع لله… المانيا المانيا المانيا واش صافي حلينا المشكيل ديالنا كلها و لا كيفاش
الشئء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده… الله يهديكم ارجعو الو رشدكم بررررردووووو
لم تقم الدبلوماسية الألمانية بأي مرونة كبيرة في التعامل مع الغضب المغربي
بل قامت بتعليق فيزا شنجن للمغاربة بداعي وباء كورونا وهذا تم تطبيقه على المغرب فقط اليوم
عند الدخول لموقع السفارة الألمانية ستجدون إعلان بالأحمر محتواه
نظرا للحالة الوبائية بالمغرب نخبركم أنه لا يمكن تقديم الطلبات على التأشيرة شنغن حتى إشعار آخر
هناك العديد من الدول الأوروبية شعوبها لم يعرفون بأن مشكل الصحراء المغربية خلقته وصنعته الجزائر لتكون حجرة في حذاء المغرب، يجب على المغرب أن يشرح حقيقة النزاع الجزائري المغربي ، وهو أن الجزائر تريد بناء جمهورية إرهابية خطيرة على أوروبا في جنوب المغربي ، وأمريكا لاتريد جمهورية إرهابية من صنع جزائري بين المغرب وموريطانيا ، وعلى الشعب الألماني أن يعرف هذا النزاع المصطنع،
قالو زمان كبرها تصغار،ولعود لتحقرو يعميك…..هاد الغرب كتليق ليه غير العين لحمرة اولا يركب عليك…انا أتذكر بدايات تقدم تركيا كانت العين لحمرة في وجه ألمانيا و فرنسا و كل الغرب لانهم اقوام يخافون ولا يحشمون هههه.
اي تهدئة : المانيا تقرر عدم منح المغاربة التاشيرة الى اشعار آخر ….يجب على المغرب ان يصعد الامر ..و من هنا من المانيا : كمغربي مقيم هنا اساند بلدي المغرب .
تحية للدبلوماسية المغربية هذا ما نريد يجب ان نكون اقوياء ولا مرونة مع المنافقين اما معنا او ضدنا كما يجب حسم الامور عاجلا فهم في حاجة ماسة الينا اما سياسة النفاق قد ولى بهذا نحسم مبتغانا والله المعين.
الحمد الله وفي الاخير الكل سوف يعادي البلد الشقيق اللذي سخر بتروله،غازه،جنرالاته،برلمانه،اءمته، ذبابه، لوبياته،سلاحه ماءه،كهرباءه، اقاماته،مدنه،من اجل التشكيك في اقاليمنا الجنوبية، المغرب سخر لسانه، والنتيجة اجابية ولو كره الكافرون.
المشكلة مع ألمانيا أضخم بكثير من مواقفها السياسية و الدبلوماسية المعادية للوحدة الترابية للمملكة لأن الأمر يتعلق بعملية التجسس على القدرات العسكرية للمغرب لتمريرها إلى دولة الجزائر و هو الأمر الذي افاض الماء من الكأس و الذي لم يتقبله المغرب و من حقه أن يغضب و ان يوقف تعاونه و تعامله مع سفارة ألمانيا بالرباط كممثلة للدولة الألمانية التي قصفت بوارجها الحربية مدينة أكادير في بداية القرن الماضي بدون اي سبب يذكر فالمانيا اليوم هي نفسها ألمانيا الأمس بنفس العقلية و بنفس التفكير رغم البدلة المغيرة و قد أحسن المغرب في وقف ألمانيا عند حدودها و كل دول العالم ستتساءل عن أسباب قطع العلاقة مع سفارة ألمانيا في الرباط و حينما سيعرفون السبب سيغيرون نظرتهم نحو هذا البلد الذي يدعي الديموقراطية و يتحالف مع نظام ديكتاتوري عسكري ضد دولة خطؤها الوحيد الدفاع عن وحدته الترابية
عالم السياسة عالم غامض و مليء بالدساءس و ألمانيا دولة عضو في الإتحاد الأوروبي و ليست هي الوحيدة من يعاكس المملكة المغربية في صحراءها بل هناك العديد من الدول الاسكندنافية تعلنها صراحة و أخرى تلعب دور الثعالب في الحفاظ على مصالحها و أحسن رد للمملكة المغربية هو عدم الانجراف نحو قنعاتهم السياسية فالمغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها و من اراد البلقنة فالشرارة تقضي على الاخضر و اليابس اعتبارا للموقع الجيوسترا تيجي الذي يتمتع به المغرب و لله الحمد و كما يعلم حكام الإتحاد الأوروبي ان المملكة المغربية هي دركي اوروبا و من جهة أخرى فالمغرب قادر ان يتحكم مستقبلا في الامن الغذائي لاوروبا و انا اعرف ماذا اقول لو تحولنا الي بلد يصنع الأغذية فاكيد الحلم سيتحقق و خاصة مع توفر الثروة البحرية و البلدان الأوروبية اصبحت بسياساتها تتوجس خيفة من الإقلاع الاقتصادي المزدهر في المغرب و عمالته المتواجدة على الأراضي الاوروبية و التي تعتبر الدراع الايمن لوطنها الام مما ولد نوع من التطرف المعاكس للنهضة المغربية القوية و بالتالي كل نجاح باهر تتبعه اعين الحساد .
الدول تفتخر بالعلم و الاقتصاد و الادب. و نحن نفتخر بمحاربة الارهاب وًالهجرة غير النظامية. الدول التي تصنع هذه الافات تحاربها و من بعد تفتخر حلل و اناقش