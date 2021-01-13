حاخام كوبنهاغن الأكبر يشيد بالتعايش في المغرب

اعتبر جايير ميلشيور، الحاخام الأكبر لكوبنهاغن، أن إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل تندرج في إطار التقليد العريق للتسامح والتعايش بين اليهود والمسلمين في المغرب، الذي يشكل مفخرة بالنسبة للمملكة، معربا عن أمله أن “تساهم الثقة والأمل في تجاوز عقود من الكراهية والشك بين إسرائيل والبلدان العربية”.

وأشار الحاخام الأكبر جايير ميلشيور، في تصريح صحافي، إلى “إجراء حديث مطول رائع حول الوضع السياسي الراهن في المغرب، وحول وضعية الجالية اليهودية بالدنمارك”، مع سفيرة المملكة بكوبنهاغن، السيدة خديجة الرويسي.

وأعرب عن أمله أن ينعم “كل شخص، مهما كان مكان تواجده، أصله أو دينه، بالحرية، الأمن والتسامح”.