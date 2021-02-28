"حادثة انتحار" تهز الحي الجديد في القصر الكبير‎

"حادثة انتحار" تهز الحي الجديد في القصر الكبير‎
صورة: أرشيف
الأحد 28 فبراير 2021 - 14:47

أقدمت امرأة خمسينية على وضع حد لحياتها بالحي الجديد بمدينة القصر الكبير، السبت، عبر إلقاء نفسها من الطابق الثالث بالمسكن الذي كانت تقطنه رفقة أسرتها.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن الهالكة كانت تعاني من أمراض نفسية، وقامت بإلقاء نفسها في غفلة من زوجها.

وحلت بمكان الواقعة عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية، لإجراء المعاينة الأولية؛ فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى القصر الكبير من أجل تشريحها لتحديد أسباب الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

أمراض نفسية الشرطة القصر الكبير امرأة

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