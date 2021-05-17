حادثة سير تسلب حياة خليفة قائد بعمالة تاونات

لقي خليفة قائد بعمالة تاونات مصرعه صباح الاثنين، إثر تعرضه لحادثة سير ناجمة عن انقلاب سيارته الخفيفة على مستوى الطريق الجهوية رقم 408 الرابطة بين تاونات ووزان، وذلك في النفوذ الترابي لجماعة مزراوة التابعة لإقليم تاونات.

ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس، فإن الهالك (ع. ح) كان متوجها إلى مقر عمله بعمالة إقليم تاونات قادما من زيارة إلى مسقط رأسه بدوار بني مومن بجماعة الورتزاغ بالإقليم ذاته، قبل أن يفقد التحكم في سيارته، ما نجم عنه وقوع هذه الحادثة المميتة.

وبينما تم توجيه جثة الضحية صوب مستودع الأموات من أجل مباشرة الإجراءات الطبية الضرورية، قامت عناصر الدرك الملكي لتاونات بإنجاز محضر معاينة لهذه الحادثة.