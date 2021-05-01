سيارة تنهي حياة طفلتين يإقليم مولاي يعقوب

لقيت طفلتان، تبلغان من العمر 7 و8 سنوات، مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة خفيفة عندما كانتا في طريق عودتهما من المدرسة؛ وذلك بدوار المريجية التابع لجماعة عين قنصرة بإقليم مولاي يعقوب.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الطفلتين فارقتا الحياة على الفور متأثرتين بإصابتهما البليغة، مبرزة أن هذا الحادث وقع بمقطع طرقي خطير على الطريق الإقليمية رقم 5002 الرابطة بين إقليمي مولاي يعقوب وتاونات عبر جماعة الوادين.

وأنجزت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي حمرية محضرا حول هذه الحادثة؛ فيما تم نقل جثتي الهالكتين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.