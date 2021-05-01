سيارة تنهي حياة طفلتين يإقليم مولاي يعقوب

سيارة تنهي حياة طفلتين يإقليم مولاي يعقوب
صورة: هسبريس
السبت 1 ماي 2021 - 16:26

لقيت طفلتان، تبلغان من العمر 7 و8 سنوات، مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة خفيفة عندما كانتا في طريق عودتهما من المدرسة؛ وذلك بدوار المريجية التابع لجماعة عين قنصرة بإقليم مولاي يعقوب.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الطفلتين فارقتا الحياة على الفور متأثرتين بإصابتهما البليغة، مبرزة أن هذا الحادث وقع بمقطع طرقي خطير على الطريق الإقليمية رقم 5002 الرابطة بين إقليمي مولاي يعقوب وتاونات عبر جماعة الوادين.

وأنجزت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي حمرية محضرا حول هذه الحادثة؛ فيما تم نقل جثتي الهالكتين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.

الدرك الملكي جماعة عين قنصرة حادثة سير مولاي يعقوب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
منع خرجات فاتح ماي
السبت 1 ماي 2021 - 16:30 2

منع خرجات فاتح ماي

صوت وصورة
مهاجرون أفارقة وغسل السيارات
السبت 1 ماي 2021 - 13:30 9

مهاجرون أفارقة وغسل السيارات

صوت وصورة
بدون عنوان: الانتحار في شفشاون
السبت 1 ماي 2021 - 11:18 14

بدون عنوان: الانتحار في شفشاون

صوت وصورة
طرد جمعية لرعاية الصم
السبت 1 ماي 2021 - 10:32 3

طرد جمعية لرعاية الصم

صوت وصورة
حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 20:00 8

حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف

صوت وصورة
سال الطبيب: التخلص من الإدمان
الجمعة 30 أبريل 2021 - 18:30 1

سال الطبيب: التخلص من الإدمان