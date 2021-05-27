حادثة سير تنهي حياة راكب دراجة بتزنيت

حادثة سير تنهي حياة راكب دراجة بتزنيت
صورة: أرشيف
الخميس 27 ماي 2021 - 12:44

لقي راكب دراجة نارية، الخميس، مصرعه في حادثة سير وقعت بمنطقة أزيلال الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي بوعبدللي بإقليم تزنيت.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الهالك الخمسيني لفظ أنفاسه الأخيرة فور سقوطه من أعلى قنطرة “دوتوريرت”، متأثرا بإصابات خطيرة على مستوى الرأس وفي أنحاء متفرقة من جسده.

وفور إخطارها، انتقلت إلى مكان الحادث السلطة المحلية بقيادة بونعمان وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، التي أشرفت على نقل جثة المتوفى موازاة مع فتح بحث تمهيدي في أسباب وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إقليم تزنيت الدرك الملكي حادثة سير مميتة قنطرة دوتوريرت

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