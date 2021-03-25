حادثة سير تنهي حياة سائق دراجة هوائية بمراكش

لفظ سائق دراجة هوائية، الخميس، أنفاسه الأخيرة في حادثة سير بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وقالت مصادر لهسبريس إن هذه الحادثة وقعت بعدما صدمت شاحنة من الوزن الثقيل الضحية الذي كان على متن دراجة هوائية، فلقي مصرعه في الحين.

وأضافت المصادر ذاتها أن عجلات الشاحنة سحقت رأس الهالك، بمدار يربط بين طريق باب الخميس وباب أغمات، ما استدعى انتقال السلطة المحلية وعناصر الأمن إلى مكان هذا الحادث المروري.

وأشرفت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بباب مراكش، وأوقفت سائق الشاحنة، وفتحت بحثها الأولي في الحادثة.