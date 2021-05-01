حادثة سير مميتة تورط رئيس جماعة بالشياظمة

تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، الجمعة، رئيس جماعة بدائرة الشياظمة الجنوبية في حالة سراح، على خلفية حادثة سير مميتة راحت ضحيتها فتاة أجنبية من أصول بولونية منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت مصادر هسبريس أن رئيس الجماعة صدم بسيارته، يوم 14 من الشهر الماضي، الهالكة التي كانت قيد حياتها على متن دراجة عادية، بجماعة اوناغة بإقليم الصويرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي يوم 28 من الشهر نفسه، بعدما توارى عن الأنظار طيلة أسبوعين، بعد هذه الحادثة المميتة.

ونجا من هذه الحادثة شاب كان رفقة الضحية البولونية على متن دراجتين عاديتن، بعدما نقل والهالكة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الرياح، لتلقي العلاجات الضرورية.

ولفظت الفتاة البولونية أنفاسها الأخيرة لحظات بعد وصولها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لعاصمة إقليم الصويرة.