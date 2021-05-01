حادثة سير مميتة تورط رئيس جماعة بالشياظمة

حادثة سير مميتة تورط رئيس جماعة بالشياظمة
صورة: و.م.ع
السبت 1 ماي 2021 - 11:15

تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، الجمعة، رئيس جماعة بدائرة الشياظمة الجنوبية في حالة سراح، على خلفية حادثة سير مميتة راحت ضحيتها فتاة أجنبية من أصول بولونية منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت مصادر هسبريس أن رئيس الجماعة صدم بسيارته، يوم 14 من الشهر الماضي، الهالكة التي كانت قيد حياتها على متن دراجة عادية، بجماعة اوناغة بإقليم الصويرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي يوم 28 من الشهر نفسه، بعدما توارى عن الأنظار طيلة أسبوعين، بعد هذه الحادثة المميتة.

ونجا من هذه الحادثة شاب كان رفقة الضحية البولونية على متن دراجتين عاديتن، بعدما نقل والهالكة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الرياح، لتلقي العلاجات الضرورية.

ولفظت الفتاة البولونية أنفاسها الأخيرة لحظات بعد وصولها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لعاصمة إقليم الصويرة.

الصويرة المحكمة الابتدائية دائرة الشياظمة الجنوبية وفاة فتاة أجنبية

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‫تعليقات الزوار

4
  • الفهيمي
    السبت 1 ماي 2021 - 11:25

    رئيس جماعة ويهرب ولا يقدم مساعدة ولم يكلم الدرك، هذا نعولو عليه يحترم القانون ويحترم المال العام، ما كاين غير دبز

    22
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  • الهروب
    السبت 1 ماي 2021 - 11:27

    رجل سلطة ويعرف القانون وحادث مميت وتوارى عن الانظار؟؟؟لاسبوعين ممم عاد سلم نفسو ويتابع في حالة سراح ولي سرق البيض تشد فالبلاصة هههه للاسف واخا الانسان يقرى القانون يحتار في تطبيقه من بعض الجهات الوقث لي يطبق على الكل سواء وسيان حينها نرتاحو حيث غادي يقل الظلم والحكرة

    20
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  • yassin
    السبت 1 ماي 2021 - 11:29

    ااحادت وقع يوم 14 و السيد سلم نفسه يوم 28 و يتابع في حالة سراح القضية فيها ان . انا اعرف شخص صدم بسارته رجل ارداه قتيلا و هرب من مكان الحادث و بعد ساعات سلم نفسه و تم اعتقاله و محاكمته في حالة اعتقال

    19
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  • anzar
    السبت 1 ماي 2021 - 12:00

    رئيس جماعة،يصدم شخصين ويلوذ بالفرار!!!ألمثل هؤلا تعطى أصوات الناخبين؟لا حول ولا قوة إلا بالله

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