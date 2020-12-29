حادث دهس على سكة القطار يحول جثة إلى أشلاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 16:17
لقي شاب مصرعه على الفور، اليوم الثلاثاء، بعد أن دهسه قطار قادم من مدينة الناظور ومتوجه إلى مدينة جرسيف ليحوّل جثته إلى أشلاء.
وحسب شهود عيان، فإن الضحية تواجد أثناء مرور القطار فوق السكة الحديدية؛ ما يرجح فرضية الانتحار.
وتسبّب الحادث في توقف القطار للحظات؛ فيما حلّت بعين المكان عناصر الدرك الملكي، التي أشرفت على حيثيات الواقعة.
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