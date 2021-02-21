حادث سير قاتل يخلّف الحزن في النادي المكناسي

حادث سير قاتل يخلّف الحزن في النادي المكناسي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 21 فبراير 2021 - 15:15

لقي أعضاء الخلية الإعلامية للنادي الرياضي المكناسي حتفهم، اليوم الأحد، إثر حادث سير طال مركبة تقلهم.

وتعرض أعضاء خلية إعلام “كوديم” لحادث سير وهم في طريقهم لنقل مباراة فريقهم، اليوم، أمام مضيفه شباب قصبة تادلة.

الخلية الإعلامية للنادي المكناسي الكوديم حادث سير شباب قصبة تادلة

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