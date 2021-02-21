حادث سير قاتل يخلّف الحزن في النادي المكناسي

لقي أعضاء الخلية الإعلامية للنادي الرياضي المكناسي حتفهم، اليوم الأحد، إثر حادث سير طال مركبة تقلهم.

وتعرض أعضاء خلية إعلام “كوديم” لحادث سير وهم في طريقهم لنقل مباراة فريقهم، اليوم، أمام مضيفه شباب قصبة تادلة.