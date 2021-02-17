حادث سير يسلب حياة شخصين في إقليم الحوز

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة في حادثة سير وقعت بمركز الجماعة الترابية القروية لالا تكركوست، التابعة لإقليم الحوز، إثر سقوط سيارة رباعية الدفع من على قنطرة وادي تانسيفت، وفق مصادر خاصة لهسبريس.

وأضافت المصادر أن الحادثة التي وقعت بمركز الجماعة خلفت إصابة فتاتين كانتا على متن السيارة بجروح متفاوتة الخطورة، تم انتشالهما ونقلهما على متن سيارة إسعاف إلى مستعجلات المركز الجامعي محمد السادس بمراكش.

ولمعاينة الحادثة، انتقلت السلطة المحلية وفرقة للدرك الملكي بالمركز الترابي لإمزميز وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم انتشال جثتي الهالكين ونقلهما إلى مستودع الأموات.

وخلفت الحادثة تخريبا في السياج الحديدي للقنطرة، الذي اخترقته السيارة الرباعية قبل أن ترتمي بضفة وادي تانسيفت.