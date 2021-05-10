حادث مروري يصرع سائق دراجة قرب الناظور

حادث مروري يصرع سائق دراجة قرب الناظور
صورة: هسبريس
الإثنين 10 ماي 2021 - 20:45

لقي سائق دراجة نارية، مساء الاثنين، مصرعه متأثرا بجروحه البليغة في حادث سير مأساوي على مستوى المدار الطرقي عند مدخل جماعة أزغنغان التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وحسب مصدر مطلع، فقد خرجت حافلة لنقل الركاب عن مسارها بعد أن فقد السائق السيطرة على القيادة، لتدهس الدراجة النارية وتودي بحياة سائقها؛ فيما عرضت سيارات أخرى لخسائر مادية بفعل الاصطدام.

وحل بمكان الواقعة باشا مدينة الناظور مرفوقا بالعناصر الأمنية التي قامت بالإشراف على الحادث وتحرير محضر معاينة؛ فيما نقلت عناصر الوقاية المدنية جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسني بالمينة ذاتها.

إقليم الناظور جماعة أزغنغان حادثة سير مميتة مستودع الأموات

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