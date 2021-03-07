حادث يخلف جريحة ونفوق 26 خروفا قرب خريبكة

شهدت طريق ثانوية تربط بين مدينتي خريبكة ووادي زم، ليلة الأحد، وقوع حادثة سير أسفرت عن إصابة امرأة بجروح، وتهشم سيارتها الخفيفة، مع نفوق حوالي 26 خروفا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن سيارة خفيفة كانت تسوقها امرأة تفاجأت بوجود خرفان وسط الطريق، ولم تتمكن من الفرملة في الوقت المناسب، أو تفادي دهس القطيع المكون من حوالي 40 خروفا كانت تهم بعبور الطريق.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادثة أدت إلى إصابة السائقة بجروح تطلبت نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات، فيما انتقلت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بحطان لتأمين حركة المرور وفتح تحقيق حول الحادث.

وانتقلت عناصر من الوقاية المدنية إلى مكان الواقعة فور علمها بالخبر، حيث أشرفت على نقل المصابة إلى المستشفى وتنظيف المكان من مخلفات نفوق الخرفان.