حادث يقتل تلميذا بالقنيطرة

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
12:58
حزب سياسي يحذر من انفجار اجتماعي بالجزائر
-
12:24
الصيد بالصنارة .. مصدر رزق ومتعة رمضانية
-
11:22
فقدان بحار في انقلاب قارب صيد بسيدي إفني
-
10:51
الكراوي في أكاديمية الذكاء الاقتصادي بفرنسا
-
10:19
الاستفادة من التلقيح تشمل ما بين 55 و60 سنة
-
09:03
تراجع أسعار تفويت كراء المحلات بـ"درب عمر"
-
08:09
"المستقبل الأخضر" يخدم الحفاظ على البيئة
-
07:07
مزراوي: عانيت من أخطر إصابة في مساري
-
06:13
تسبيقات بنك المغرب تفوق 77 مليار درهم
-
05:23
ثلاثة مغاربة يعبرون سباحة إلى مدينة سبتة
-
04:52
تقرير حقوقي يرسم صورة سوداء بإقليم الناظور
-
03:19
"تجارة فيسبوك" تصدم امرأة في مدينة فاس
إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يصبر ميمتو
Il faut que l’état procède à un contrôle réglementaire périodique avec des essais en charge des équipements sportifs présentant un danger sur nos enfants comme les poteaux de basquet, de foot, de handball….
Par exemple, en France cela est prévu dans le code du sport.
الله يرحمو ويصبر اهله ويجعله الله من أهل الجنة إنشاء الله
الله يرحمه و اللهم احفظنا من موت الفجأة