حادث يقتل تلميذا بالقنيطرة

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‫تعليقات الزوار

4
  • MAKHFIWI
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:53

    إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يصبر ميمتو

    6
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  • Mohammed
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:58

    Il faut que l’état procède à un contrôle réglementaire périodique avec des essais en charge des équipements sportifs présentant un danger sur nos enfants comme les poteaux de basquet, de foot, de handball….
    Par exemple, en France cela est prévu dans le code du sport.

    2
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  • saad
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 12:01

    الله يرحمو ويصبر اهله ويجعله الله من أهل الجنة إنشاء الله

    4
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  • mohamed
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 12:10

    الله يرحمه و اللهم احفظنا من موت الفجأة

    2
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