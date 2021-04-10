حادث ينهي حياة ثلاثيني في "سيدي حجاج"

لقي شاب ثلاثيني مصرعه، السبت، في حين أصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة اصطدام قوي بين دراجة نارية كان على متنها الشابان بسيارة فلاحية كانت قادمة من الاتجاه الآخر، على مستوى سيدي حجاج بدائرة ابن أحمد نواحي سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن الهالك، وهو متزوج، كان يقود دراجة نارية على الطريق الإقليمية رقم 3619، الرابطة بين مريزيك وراس العين الشاوية، فاصطدمت دراجته النارية بسيارة فلاحية على مستوى دوار أولاد بوسلهام بقيادة سيدي حجاج، ولقي حتفه في الحين.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي أولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات، رفقة ممثل عن السلطة المحلية بقيادة سيدي حجاج، إلى مكان الحادث للقيام بالإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحالات، فيما تم نقل مرافق الهالك نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية ابن أحمد، التابعة للنفوذ الترابي للدائرة القضائية سطات، بنقل جثة الهالك نحو قسم الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة، لفائدة البحث المفتوح مع سائق السيارة الفلاحية، الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية للاستماع إليه تمهيديا، قصد تحديد المسؤوليات في هذا الحادث، قبل عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقه.