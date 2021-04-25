حارث يرغب في مغادرة نادي شالكه الألماني

أخبر الدولي المغربي أمين حارث، مهاجم نادي “شالكه 04” الألماني لكرة القدم، إدارة ناديه بأنه قرر وضع نقطة نهاية لمشواره مع الفريق، بعد الاعتداء “العنيف” الذي طاله رفقة زملائه من جماهير “الأزرق الملكي” الغاضبة من مغادرة فريقها منافسات “البوندسليغا” خلال الموسم الكروي الحالي.

وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن ثلاثي شالكه أمين حارث وسوات سيردار ومارك أوت أخبروا إدارة النادي بأنهم قرروا وضع حد لمسيرتهم مع النادي، وبأنهم لن يُدافعوا مرة أخرى عن قميص الفريق في الوقت الراهن أو مستقبلا رغم أنه مازلت له أربع مباريات في الموسم الحالي، وذلك بعد تضررهم بشكل كبير من هجمات الجماهير الخميس الماضي، مطالبين النادي بإيجاد صيغة توافقية لفسخ عقودهم.

وقرر شالكه إلغاء الحصة التدريبية التي كانت مقررة الجمعة بسبب الهجوم العنيف من الجماهير، رغم أن الشرطة الألمانية فرضت حراسة أمنية مشددة على ملعب النادي؛ في وقت يُحاول رئيس الفريق إيجاد حل للأزمة الحالية التي يعيشها شالكه الذي غادر “البوندسليغا” للمرة الأولى منذ ثلاثين سنة.

وكانت جماهير نادي شالكه 04 صبت جام غضبها على لاعبي الفريق، بعد أن نزل الأخير إلى دوري الدرجة الثانية، عقب الخسارة الثلاثاء الماضي أمام نادي أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الألماني.

وهاجمت جماهير “الأزرق الملكي” حافلة الفريق بعد عودتها من ملعب بيليفيلد، حيث تجمع ما يُقارب 600 مشجع للنادي قرب مقر إقامة اللاعبين، ليعتدوا عليهم بالركل والشتم والرمي بالبيض والمقذوفات.

واضطر مسؤولو شالكه إلى الاستنجاد برجال الشرطة لتوقيف الهجوم الجماهيري من المناصرين، كما أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع “فيديو” يوثق لحظة هروب بعض اللاعبين من الجماهير الغاضبة.

وكان نادي شالكه نشر بلاغا رسميا عبر موقعه الرسمي استنكر فيه ما قام به بعض مشجعي الفريق، الذي يُدافع عن ألوانه ثلاثة لاعبين مغاربة؛ ويتعلق الأمر بكل من أمين حارث ونسيم بوجلاب وحمزة منديل.