حارث يتلقى الضوء الأخضر من شالكه لتغيير الأجواء

تلقى الدولي المغربي أمين حارث، لاعب نادي شالكه 04 الألماني لكرة القدم، الضوء الأخضر من إدارة فريقه لتغيير الأجواء، والانتقال إلى فريق آخر بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن ودع “الأزرق الملكي” منافسات “البوندسليغا” هذا الموسم.

وأكدت تقارير إعلامية ألمانية أن بتير كنابيل، المدير الرياضي لنادي شالكه الألماني، يتجه نحو فسح المجال أمام اللاعبين الأكثر حصولا على رواتب مرتفعة في الفريق من أجل مغادرة النادي خلال “الميركاتو” المقبل.

وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة شالكه لن يكون بمقدورها صرف مستحقات اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، خاصة أن النادي سيلعب الموسم المقبل في الدرجة الثانية، ويتعلق الأمر بكل من أمين حارث ومارك أوت وماتيا ناستاسيك، وهو الأمر الذي اضطر الإدارة إلى منحهم الموافقة المبدئية للمغادرة.

ويمتد عقد حارث مع شالكه إلى غاية صيف 2024، وتراجعت القيمة المالية لحارث من 30 مليون أورو في دجنبر 2015 إلى 12 مليون أورو فقط حاليا، كما تراجعت قيمته كثيرا مع العديد من زملائه في شالكه بعد نزول الفريق إلى القسم الثاني.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن نادي أتالانتا الإيطالي، الذي كان قريبا من ضم حارث الموسم الماضي، جدد اهتمامه بخدمات الدولي المغربي. كما أن الأخير أخبر إدارة ناديه بأنه قرر وضع نقطة نهاية لمشواره مع الفريق، بعد الاعتداء “العنيف” الذي طاله رفقة زملائه من قبل جماهير “الأزرق الملكي” الغاضبة من مغادرة فريقها منافسات “البوندسليغا” خلال الموسم الكروي الحالي.

يشار إلى أن حارث ذا الـ23 سنة يبقى من أبرز لاعبي شالكه 04 المرشحين لمغادرة الفريق هذا الصيف.