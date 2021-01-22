حارس مرمى يدخل موسوعة "غينيس" بأطول هدف

سجل توم كينج، حارس مرمى نيوبورت كاونتي، هدفا أثناء مواجهة فريق تشيلتنهام تاون، في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، بعد ركلة مرمى بعيدة، أدخله موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”غينيس”، فإن الهدف سجل بعدما قطعت الكرة مسافة طويلة بلغت 96.01 مترا، من مرمى كينج إلى مرمى الحارس جوشوا جريفيث، محطما بذلك الرقم القياسي لأطول هدف.

وكان فريق نيوبورت كاونتي يجري مباراة ضد فريق تشيلتنهام تاون، الثلاثاء الماضي، بملعب جوني روكس في شلتنهام بالمملكة المتحدة.