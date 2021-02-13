إصابات بـ"الفيروس" تغلق مساجد في السعودية

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم السبت، 5 مساجد مؤقتاً، بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن مجموع المساجد التي تم إغلاقها بلغ 57 مسجداً، تم فتح 44 منها بعد الإنتهاء من التعقيم وإكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت الوزارة أن المساجد الخمسة تقع أربعة منها في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، داعية المصلين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات .