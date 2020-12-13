حالات التعافي من "كورونا" بالمغرب تتعدى عدد الإصابات الجديدة

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 2925 شخصا، مقابل 2012 حالة مؤكدة؛ فيما بلغت نسبة التعافي 89.1 بالمائة.

ومازالت جهة الدارالبيضاء سطات تستأثر بالنسبة الأكبر من حيث الإصابات المؤكدة، حيث بلغت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 711 حالة، منها 509 بالدار البيضاء و62 بالجديدة، و55 بالمحمدية، و20 ببرشيد، و19 بالنواصر، و19 بسيدي بنور، و16 بمديونة، و6 بسطات و5 ببنسليمان.

وحلت جهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثانية، إذ سجلت 306 إصابات جديدة، منها 84 بسلا و83 بالصخيرات تمارة، و80 بالرباط و41 بالقنيطرة و14 بالخميسات، و2 بسيدي سليمان و2 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة سوس ماسة 233 حالة، منها 93 بأكادير إدوتنان، و82 بإنزكان أيت ملول، و30 بتارودانت، و21 بتزنيت، و7 باشتوكة أيت باها؛ فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 221 حالة، منها 102 بطنجة أصيلا، و42 بتطوان، و22 بالعرائش، و17 بشفشاون و16 بالمضيق الفنيدق، و10 بوزان، و10 بالحسيمة، و2 بالفحص أنجرة.

وأحصت جهة مراكش أسفي 138 حالة، منها 102 بمراكش، و12 بقلعة السراغنة، و5 بالصويرة، و6 باليوسفية، و6 بأسفي، و4 بالحوز، و2 بالرحامنة و1 بشيشاوة.

وشهدت جهة فاس مكناس 96 حالة، منها 33 بفاس و19 بتاونات و15 بتازة، و12 بمكناس و7 بصفرو و5 بإفران و4 بالحاجب و1 بمولاي يعقوب؛ فيما سجلت جهة كلميم واد نون 75 حالة، منها 30 بكلميم و21 بطانطان و15 بسيدي إفني و9 بأسا الزاك.

أما جهة الشرق فعرفت 65 حالة، منها 30 بالناظور و15 بوجدة أنكاد، و8 بجرادة، و4 ببركان و4 بتاوريرت و2 بالدريوش و1 بجرسيف و1 بفجيج؛ فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 62 حالة، منها 47 بالعيون و12 بالسمارة، و3 ببوجدور، بينما سجلت جهة درعة تافيلالت 60 حالة، منها 9 بميدلت و20 بالرشيدية و25 بورزازات و6 بتنغير.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 28 حالة، منها 10 ببني ملال و8 بخريبكة و6 بخنيفرة و4 بالفقيه بنصالح؛ فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 17 حالة كلها بوادي الذهب.