حالات جديدة توقف عقود العمل مؤقتا بالمغرب

خضع القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل لتعديل على مستوى المادتين 32 و256 بخصوص الحالات التي يتوقف فيها عقد الشغل مؤقتاً.

ووفق القانون رقم 02.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6959 فإن عقد الشغل يتوقف مؤقتاً خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، وتغيب الأجير لمرض أو إصابة يثبتها طبيب إثباتاً قانونياً.

كما يتوقف عقد الشغل مؤقتاً في فترة ما قبل وضع الحامل حملها وما بعده، إضافة إلى فترة العجز المؤقت الناتج عن حادث شغل أو مرض مهني.

وتوجد ضمن الحالات الجديدة أيضاً فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 275 و275 و277، إضافة إلى مدة الإضراب، والإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة.

وتؤكد المقتضيات الجديدة أن عقد الشغل محدد المدة ينتهي بحلول الأجل المحدد له بصرف النظر عن الأحكام سالفة الذكر.

وبموجب التعديل الجديد أيضاً يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية قبل أن يستفيد من العطلة السنوية المؤدى عنها تعويضاً عن عدم التمتع بهذه العطلة، وذلك عند مغادرته المقاولة.