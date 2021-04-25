حالات "كورونا" الجديدة عبر جهات المغرب

حالات "كورونا" الجديدة عبر جهات المغرب
صورة: و.م.ع
الأحد 25 أبريل 2021 - 17:06

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي،أن نسبة التعافي من كورونا تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8992 حالة؛ بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (190)، والرباط-سلا-القنيطرة (41)،والعيون-الساقية الحمراء (21)، ومراكش-اسفي (20)، وسوس-ماسة (17)، والداخلة-واد الذهب (12)، والشرق (10)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، ودرعة-تافيلالت (5)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وفاس-مكناس (2).

وتتوزع حالات الوفاة على حالتين بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة واحدة بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء وجهة كلملم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1400,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5109 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 397 حالة، 15 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و218 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فقد بلغ 12,6 في المائة.

الوضعية الوبائية جهات المغرب مؤشر الإصابات نشرة كورونا

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