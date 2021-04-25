الطوارئ تمنع احتجاج "المتعاقدين" بالصويرة

الطوارئ تمنع احتجاج "المتعاقدين" بالصويرة
صور: هسبريس
الأحد 25 أبريل 2021 - 00:05

منعت القوات العمومية بمدينة الصويرة، السبت، تظاهرة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد”،  ورغم ذلك فقد استمر الغاضبون في الاحتجاج، رافعين شعارات؛ بينما عملت القوة العمومية على تفريقهم.

ورفع مجلس التنسيقية الجهوي لمراكش آسفي هذا الشكل الاحتجاجي بعد الإنزال الأمني الكبير، وتوقيف مجموعة من الأساتذة الرافضين قرار المنع.

مدينة الصويرة شكلت وجهة لأستاذة المديريات الإقليمية بالجهة، السبت، وقد تجمعوا بكثرة وسط المدينة العتيقة ذات الأزقة الضيقة.

أساتذة التعاقد أطر الأكاديميات جهة مراكش آسفي مدينة الصويرة

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‫تعليقات الزوار

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  • المحاكمة
    الأحد 25 أبريل 2021 - 00:12

    يجب على آباء التلاميذ رفع دعوى قضائية على الوزارة لتخاذلها في ضمان سنة دراسية دون هدر مدرسي للتلاميذ وأيضا لصمتها الذي تريد به خدمة تجار الخصوصي للسنة القادمة، وأيضا دعوى ضد أشباه الأساتذة الذين أخلوا بالعقد وبتشجيع الهدر المدرسي وبالتالي خيانة الوطن. وأخيرا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا

    1
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  • مغربي
    الأحد 25 أبريل 2021 - 00:16

    أصحاب صلاة التراويح دخلتوهم للحبس.ودبا جا الدور على الشبه أساتذة .كرفسوهم كفما تكرفسوا على ولادنا .ودخلوهم حتى هم للحبس خارقين حالة الطوارئ. ودايرين الفوضى على شيء ليس من حقهم لأنهم من أمضى على العقدة.

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