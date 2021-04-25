الطوارئ تمنع احتجاج "المتعاقدين" بالصويرة

منعت القوات العمومية بمدينة الصويرة، السبت، تظاهرة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد”، ورغم ذلك فقد استمر الغاضبون في الاحتجاج، رافعين شعارات؛ بينما عملت القوة العمومية على تفريقهم.

ورفع مجلس التنسيقية الجهوي لمراكش آسفي هذا الشكل الاحتجاجي بعد الإنزال الأمني الكبير، وتوقيف مجموعة من الأساتذة الرافضين قرار المنع.

مدينة الصويرة شكلت وجهة لأستاذة المديريات الإقليمية بالجهة، السبت، وقد تجمعوا بكثرة وسط المدينة العتيقة ذات الأزقة الضيقة.