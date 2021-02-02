حالة طوارئ في ولايات أمريكية بسبب عاصفة ثلجية‎

أطلقت العديد من الولايات الأمريكية إنذارات وتحذيرات لمواطنيها من أجل البقاء في منازلهم وعدم الخروج أو السياقة إلا للضرورة القصوى، بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب حاليا شرق شمال الولايات المتحدة الأمريكية، والقادمة من ولاية واشنطن المتواجدة في أقصى غرب أمريكا، والتي من المنتظر أن تصل إلى كندا خلال الساعات القادمة.

وسارعت سلطات ولايات نيويورك ونيوجرسي وواشنطن وفيلادلفيا وبنسلفانيا إلى تحذير المواطنين من هذه العاصفة الثلجية وما يرافقها من انقطاع في الكهرباء وقطع للطرق وإيقاف للعديد من خدمات النقل العمومي، وخدمات حيوية أخرى، خصوصا بعد أن أعلنت “المصلحة الوطنية للطقس” أنه من المنتظر استقبال أزيد من 50 سنتمترا من الثلوج المصحوبة برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصنف هذه العاصفة الثلجية كواحدة من أكبر العواصف الثلجية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة في حال نزول 50 سنتمترا من الثلوج.

هذا، واضطر عدد من حكام الولايات وعمداء المدن إلى إعلان حالات طوارئ محلية تم بموجبها إقفال المدارس التي بقيت مفتوحة رغم الجائحة واعتماد التعليم عن بعد، وكذلك إقفال مراكز التلقيح ضد كوفيد-19. كما تم تعليق وإلغاء ما يقرب من 90 في المائة من الرحلات الجوية سواء بمطار نيوارك ليبرتي الدولي ومطاري جون إف كينيدي ولاغوارديا في نيويورك ومطار فيلادلفيا الدولي.

وطالب حاكم ولاية نيو جيرسي فيل مورفي السكان بالبقاء في منازلهم خلال العاصفة التي من المتوقع أن تكون خلال الساعات الـ12 المقبلة “سيئة للغاية”، خصوصا أنه تم الإبلاغ عن حوالي 1500 انقطاع للتيار الكهربائي فقط في ولاية نيو جيرسي، وتمت الاستجابة لـ 340 حادثًا و295 مكالمة مساعدة لسائقي السيارات فقط صباح يوم الإثنين .