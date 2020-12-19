قصر الإليزيه: حالة ماكرون الصحية مستقرة ومطمئنة

أكد قصر الإيليزيه في بيان أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت الخميس إصابته بكوفيد-19، “مستقرة” السبت مقارنة مع الجمعة، وأن نتائج فحوصه “جاءت مطمئنة”.
وأضاف البيان الموقع من جانب الطبيب جان-كريستوف بيروشون، كبير أطباء رئاسة الجمهورية، أن ماكرون، الموجود بالحجر في مقر إقامته في لا لانترن في فرساي قرب باريس، “لا يزال يظهر نفس عوارض مرض كوفيد-19 (تعب، سعال، ألم في العضلات) والتي لا تمنعه من ممارسة مهامه”.
أتمنى لك ولجميع المرضى الشفاء العاجل.تحياتي للشعب الفرنسي.وللشعب الأمريكي خاصة وجميع الشعوب .تعجبني الألوان الحمراء.هيا.
نرجو الله الشفاء العاجل لرءيس فرنسا صديقتنا استثناءية و جميع مرضى كوفيد 19 بشتى ارجاء العالم في القريب العاجل.
كرونا يضرب الجميع بما في ذلك رؤساء الدول و من قبل اصيب بالفيروس ترامب و تبون و ميركل و جونسون الخ و كثير من الوزراء…كرونا يدخل الاقصور و الاكواخ… و لهذا ينبغي الحيطة و الحذر و عدم استسهال الامر… كرونا حين يصيب شخص ما فان تداعياته تبقى لمدة طويلة جدا..و حتى لقاحات امريكا-المانيا-انجلترا غير كافية لانها لا تضمن المناعة الا 3 او 6 اشهر كما انها لا تمنع العدوى و يبقى اللقاح الصيني اكثر قدرة و لهذا عادت الحياة الى طبيعتها في الصين بشكل عادي…
السلام عليكم
عندي تساؤل و أرجو أن تساعدوني على الجواب.
الرئيس أصبح يتشبه أمثر بالرؤساء الديكتاتوريين أكثر منه من الدول الديمقراطية، كيف؟
ماكرون أصبح يطل على شعبه كل يوم سواء في الصحافة، تويتر، الخطابات، الإجتماعات، الأوامر الرئاسية….
حتى إني اتساءل اليوم الدي لن يخاطب فيه شعبه العزيز؟ مستحييييل
سدو عليه حتى تجتمع الامم المتحدة يوم الاثنين على الاعتراف الامريكي عاد ابان وجه فرنسا في النزاع مثل اسبانيا السياسة ياخي
الرئيس تبون الوحيد الي دامت فيه كورونا خمسين يوما. وفي ألمانيا
نرجو الشفاء العاجل للسيد ماكرون لانه داءما من المساندين للشعب المغربي وسدا منيعا لاعداء الوطن متله متل الامركيين شعبا وحكومة وكدلك الشعب الفرنسي وحكوماته
اللهم اطل عمره واطل مرضه هو وامثاله