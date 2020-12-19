قصر الإليزيه: حالة ماكرون الصحية مستقرة ومطمئنة

أكد قصر الإيليزيه في بيان أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت الخميس إصابته بكوفيد-19، “مستقرة” السبت مقارنة مع الجمعة، وأن نتائج فحوصه “جاءت مطمئنة”.

وأضاف البيان الموقع من جانب الطبيب جان-كريستوف بيروشون، كبير أطباء رئاسة الجمهورية، أن ماكرون، الموجود بالحجر في مقر إقامته في لا لانترن في فرساي قرب باريس، “لا يزال يظهر نفس عوارض مرض كوفيد-19 (تعب، سعال، ألم في العضلات) والتي لا تمنعه من ممارسة مهامه”.