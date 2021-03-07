حالة ملعب جماعي تشعل غضب "هلال تراست"

تعيش عدد من المرافق الرياضية بالجماعة الترابية إنزكان وضعية “كارثية” بسبب الإهمال الذي طالها، والنقص الحاد في تهيئتها أو في صيانة التجهيزات والمعدات الداخلية والخارجية وتجديد بنايتها المتهالكة، وغياب تزويدها بالخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء والتسييج وغيره.

ويعد الملعب الجماعي “محند زعايطيط” واحدا من الملاعب التي طالها قسط غير يسير من “الإهمال” وغياب العناية، إذ استنكر رئيس فريق هلال تراست لكرة القدم، فيصل روضي، في تصريح لهسبريس، ما وصفها بـ”الوضعية الكارثية” التي أضحى عليها المرفق الرياضي، الذي يخصص للفريق وللفئات الصغرى ويضم مدرسة لكرة القدم خاصة بالأطفال.

وأوضح المتحدث أن من فصول معاناة الفرق الرياضية التي تستعمل الملعب، لاسيما ‘هلال تراست’ الذي يلعب بالقسم الوطني الأول هواة، “أنه اليوم، وبفعل عطل في شبكة الماء تسببت فيه أشغال باشرها المجلس الجماعي من أجل إصلاح إحدى القنوات، انقطع الماء والكهرباء عن الملعب، رغم أننا سنستقبل فريقا عريقا، كما يحرم اللاعبون من أخذ حمامات بعد التداريب”.

وتتعدد أوجه تقصير المجلس الجماعي لإنزكان في ملف الملاعب الرياضية، إذ يضيف فيصل روضي: “جرى تمرير طريق وسط الملعب، ما يزيد من معاناتنا أيام المقابلات، بحيث يعجز الأمنيون عن إغلاق الطريق لغياب قرار للسير والجولان، ناهيك عن تراكم الأزبال وغياب النظافة والمرافق الصحية والإنارة”.

ومن أجل استقاء رأي الجهة المسؤولة عن الملعب، حاولنا الاتصال مرارا برئيس المجلس الجماعي لإنزكان، أحمد أدراق، وتركنا له رسالة عبر منصة التراسل الفوري حول موضوع الاتصال، دون أن يوافينا بأي رد.